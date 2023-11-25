Вязаные свитера, трикотажные платья и пальто тедди: зимняя коллекция от украинского бренда

Зимняя линейка состоит из базы и верхней одежды.
Украинский бренд Fashionista представил зимнюю коллекцию, а также новую концепцию – unlimited wardrobe.
В линейку вошли комфортные вязаные свитера, пуловеры и кардиганы разных фасонов, джинсы, брючные костюмы из искусственной кожи и трикотажные обтягивающие платья с открытой спиной и шнуровкой.
Из верхней одежды представлены пальто тедди оверсайз фасона, трендовые удлиненные дубленки и длинные пальто.
Цветовая гамма коллекции: черный, молочный, бежевый, серый, розовый, бордовый и темно-синий.
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