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Вязаные свитера, трикотажные платья и пальто тедди: зимняя коллекция от украинского бренда

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
624
Время на прочтение
1 мин
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Вязаные свитера, трикотажные платья и пальто тедди: зимняя коллекция от украинского бренда

Зимняя линейка состоит из базы и верхней одежды.

Украинский бренд Fashionista представил зимнюю коллекцию, а также новую концепцию – unlimited wardrobe.

В линейку вошли комфортные вязаные свитера, пуловеры и кардиганы разных фасонов, джинсы, брючные костюмы из искусственной кожи и трикотажные обтягивающие платья с открытой спиной и шнуровкой.

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Из верхней одежды представлены пальто тедди оверсайз фасона, трендовые удлиненные дубленки и длинные пальто.

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Цветовая гамма коллекции: черный, молочный, бежевый, серый, розовый, бордовый и темно-синий.

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Дата публикации
Просмотры
624
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