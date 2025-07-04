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- Школа стиля
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Вязаные вещи возвращаются: что носить летом 2025 года и с чем сочетать
Такие вещи — это о стиле, комфорте и любви к деталям. Этим летом — самое время найти им место в своем гардеробе.
Летом 2025 года на улицах многих городов мира наблюдается настоящий бум на вязаные вещи. Мода на подобный стиль снова вернулась и в тренде теперь топы, платья, накидки, юбки и даже купальники, выполненные так, словно связанные собственными руками. Также популярными аксессуарами стали платки, сумки и легкие кардиганы.
Вязаные сумки — настоящий хит сезона. Их носят и на море, и в город: мягкие, компактные сумки на плече или маленькие модели в стиле 90-х. Часто они фактурной вязкой или декоративными узлами. Подходит такая вещь ко многим летним образам.
Вязаные топы — альтернатива классическим футболкам. Их выбирают для повседневных образов с джинсами, юбками или льняными брюками. Сейчас актуальны модели на тонких бретелях, с открытой спиной или асимметричным кроем.
Кардиганы из легкой пряжи — идеальный вариант для прохладных вечеров или дождливых дней. Они удачно дополнят многие наряды и придадут образу модного бохо-стиля.
Платки крючком — неожиданный, но яркий аксессуар этим летом. Их завязывают на голову, как бандану, или носят на шее. Это простой способ придать образу легкости и настроения.