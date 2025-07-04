Вязаные вещи возвращаются: что носить летом 2025 года и с чем сочетать

Вязаные вещи возвращаются летом 2025 года / © Getty Images

Реклама

Летом 2025 года на улицах многих городов мира наблюдается настоящий бум на вязаные вещи. Мода на подобный стиль снова вернулась и в тренде теперь топы, платья, накидки, юбки и даже купальники, выполненные так, словно связанные собственными руками. Также популярными аксессуарами стали платки, сумки и легкие кардиганы.

Вязаные сумки — настоящий хит сезона. Их носят и на море, и в город: мягкие, компактные сумки на плече или маленькие модели в стиле 90-х. Часто они фактурной вязкой или декоративными узлами. Подходит такая вещь ко многим летним образам.

Вязаные сумки — тренд лета 2025 / © Getty Images

Вязаные топы — альтернатива классическим футболкам. Их выбирают для повседневных образов с джинсами, юбками или льняными брюками. Сейчас актуальны модели на тонких бретелях, с открытой спиной или асимметричным кроем.

Реклама

Вязаные топы — тренд лета 2025 / © Getty Images

Кардиганы из легкой пряжи — идеальный вариант для прохладных вечеров или дождливых дней. Они удачно дополнят многие наряды и придадут образу модного бохо-стиля.

Кардиганы из легкой пряжи— тренд лета 2025 / © Associated Press

Платки крючком — неожиданный, но яркий аксессуар этим летом. Их завязывают на голову, как бандану, или носят на шее. Это простой способ придать образу легкости и настроения.

Платки крючком — тренд лета 2025 / © Getty Images