ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
73
Время на прочтение
1 мин

Вязаные вещи возвращаются: что носить летом 2025 года и с чем сочетать

Такие вещи — это о стиле, комфорте и любви к деталям. Этим летом — самое время найти им место в своем гардеробе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Вязаные вещи возвращаются летом 2025 года

Вязаные вещи возвращаются летом 2025 года / © Getty Images

Летом 2025 года на улицах многих городов мира наблюдается настоящий бум на вязаные вещи. Мода на подобный стиль снова вернулась и в тренде теперь топы, платья, накидки, юбки и даже купальники, выполненные так, словно связанные собственными руками. Также популярными аксессуарами стали платки, сумки и легкие кардиганы.

Вязаные сумки — настоящий хит сезона. Их носят и на море, и в город: мягкие, компактные сумки на плече или маленькие модели в стиле 90-х. Часто они фактурной вязкой или декоративными узлами. Подходит такая вещь ко многим летним образам.

Вязаные сумки — тренд лета 2025 / © Getty Images

Вязаные сумки — тренд лета 2025 / © Getty Images

Вязаные топы — альтернатива классическим футболкам. Их выбирают для повседневных образов с джинсами, юбками или льняными брюками. Сейчас актуальны модели на тонких бретелях, с открытой спиной или асимметричным кроем.

Вязаные топы — тренд лета 2025 / © Getty Images

Вязаные топы — тренд лета 2025 / © Getty Images

Кардиганы из легкой пряжи — идеальный вариант для прохладных вечеров или дождливых дней. Они удачно дополнят многие наряды и придадут образу модного бохо-стиля.

Кардиганы из легкой пряжи— тренд лета 2025 / © Associated Press

Кардиганы из легкой пряжи— тренд лета 2025 / © Associated Press

Платки крючком — неожиданный, но яркий аксессуар этим летом. Их завязывают на голову, как бандану, или носят на шее. Это простой способ придать образу легкости и настроения.

Платки крючком — тренд лета 2025 / © Getty Images

Платки крючком — тренд лета 2025 / © Getty Images

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
73
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie