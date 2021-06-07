Выбрала сдержанный образ: звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер прошла по красной дорожке

Она предпочла платью удобные брюки и эффектные украшения.

В ночь на 7 июня в Лондоне состоялась церемония вручения награды BAFTA TV. Одной из гостей мероприятия стала звезда популярного сериала "Убивая Еву" Джоди Комер.

Актриса появилась на красной дорожке телецентра на Вуд-лейн в Лондоне в лаконичном шелковом темно-синем комплекте от Gabriela Hearst, который состоял из классических брюк и топа. Образ она дополнила украшениями Tiffany & Co., а также необычным колье от Elsa Peretti в виде змеи.

На лице визажисты сделали Джоди очень нежный и лаконичный макияж, а ее волосы были уложены в легкие небрежные волны.

Джоди Комер / Getty Images

Ранее актриса демонстрировала образы в фотосессии для издания Porter. Тогда она примеряла роскошные наряды и обувь от Bottega Veneta, Prada, Saint Laurent, Miu Miu, Manolo Blahnik и Gucci.

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