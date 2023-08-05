Выбросьте это немедленно: Андре Тан назвал 5 неактуальных вещей, которые делают тебя старухой

Трикотажные кофточки

Все эти ваши несчастные "роковухи", футболочки в греческих мотивах и синтетические футболки с рукавчиком — выбрасываем. Чего глаз не видит, того сердцу не жалко, как говорится.

Фото: Instagram Андре Тана

Блузочки-"красотулички"

Жабо, летучие мышки, безудержные розочки — все это на помойку. На смену этому приобретите себе несколько классических рубашек, и будет вам счастье.

Фото: Instagram Андре Тана

Пришитые баски-юбки

Как мне на это больно смотреть. Юбка-карандаш с баской, еще и под плотные колготки. Девушки, срочно это убираем и выбираем легкие свободные юбки из натуральных и приятных к телу тканей.

Фото: Instagram Андре Тана

Джинсы "в облипон"

Знаю, как многие их все еще любят. И не ставлю на них крест, есть хорошие модели. Но, пожалуйста, никаких потертостей и, конечно же, разрезов на коленях… базовые Moms или прямые джинсы и брюки гораздо удобнее и актуальнее!

Фото: Instagram Андре Тана

Футболки с крикливыми рисунками

Мое любимое... Пожалуйста, избавьтесь от футболок с котами, львами, коронами и что там еще есть. Оставьте эти любимые одежды для дома, если так их любите. Базовые футболки, элегантные принты или маленькие рисунки – только так.

Фото: Instagram Андре Тана

Читайте также: