Выбросьте это немедленно: Андре Тан назвал 5 неактуальных вещей, которые делают тебя старухой

Украинский дизайнер дал несколько советов, как сделать свои летние образы актуальными.
Трикотажные кофточки
Все эти ваши несчастные "роковухи", футболочки в греческих мотивах и синтетические футболки с рукавчиком — выбрасываем. Чего глаз не видит, того сердцу не жалко, как говорится.
Блузочки-"красотулички"
Жабо, летучие мышки, безудержные розочки — все это на помойку. На смену этому приобретите себе несколько классических рубашек, и будет вам счастье.
Пришитые баски-юбки
Как мне на это больно смотреть. Юбка-карандаш с баской, еще и под плотные колготки. Девушки, срочно это убираем и выбираем легкие свободные юбки из натуральных и приятных к телу тканей.
Джинсы "в облипон"
Знаю, как многие их все еще любят. И не ставлю на них крест, есть хорошие модели. Но, пожалуйста, никаких потертостей и, конечно же, разрезов на коленях… базовые Moms или прямые джинсы и брюки гораздо удобнее и актуальнее!
Футболки с крикливыми рисунками
Мое любимое... Пожалуйста, избавьтесь от футболок с котами, львами, коронами и что там еще есть. Оставьте эти любимые одежды для дома, если так их любите. Базовые футболки, элегантные принты или маленькие рисунки – только так.
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