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Выглядела потрясающе: невеста потратила на свадебный образ всего 8 долларов

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
501
Время на прочтение
2 мин
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Выглядела потрясающе: невеста потратила на свадебный образ всего 8 долларов

Свадьба Рэйчел Коннили (Rachel Connealy) / Фото: Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse

Когда невеста из Флориды опубликовала свое свадебное платье и его цену, это привлекло внимание миллионов, многие отметили, что ее свадебный стиль очень похож на платье Меган Маркл от Givenchy.

Невеста из США по имени Рэйчел Коннили продемонстрировала, что не обязательно выкладывать целое состояние за свадебное платье, чтобы выглядеть как кинозвезда на церемонии.

Девушка поделилась в соцсетях своей историей и двумя нарядами, которые приобрели в секонд-хенде - магазине Goodwill.

Первое платье невесты - это шелковый наряд до косточек и с небольшим рукавом в стиле флаттер. Спереди у этого наряда была небольшая драпировка. Образ она дополнила фатой, волосы распустила и сделала очень нежный макияж. Этот лук обошелся Рэйчел всего в 3 доллара.

@rachelandnate Reply to @lacuele I thrifted this silk dress right after we got engaged and still wore it for the ceremony ❤️ #weddingdress ♬ original sound - Liah_19 - Isa_

Видео, которым она поделилась со свадьбы, стало вирусным и многие в Сети стали писать невесте, что она очень похожа на Меган Маркл в день своей свадьбы с принцем Гарри, а ее наряд называли "просто идеальным".

Свадьба Рэйчел Коннили (Rachel Connealy) / © Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse
Свадьба Рэйчел Коннили (Rachel Connealy) / Фото: Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse

После основной церемонии Рэйчел переоделась в мини, которое ей обошлось всего в 5 долларов. Этот наряд уже имел пышные рукава, квадратное декольте, а его юбка была декорирована мелкими цветами.

@rachelandnate you never know what you’ll find at the thrift 2 weeks before your wedding #weddingdress ♬ original sound - Liah_19 - Isa_

Наряд также идеально сидел на фигуре невесты.

Свадьба Рэйчел Коннили (Rachel Connealy) / © Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse
Свадьба Рэйчел Коннили (Rachel Connealy) / Фото: Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse

В общей сложности девушка потратила на два своих свадебных платья из секонд-хенда 8 долларов, это около 295 гривен.

Свадьба Рэйчел Коннили (Rachel Connealy) / © Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse
Свадьба Рэйчел Коннили (Rachel Connealy) / Фото: Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse

Из-за сэкономленных денег она смогла купить потрясающие платья для своих подружек невесты, которые были в потрясающем оранжевом оттенке.

Свадьба Рэйчел Коннили (Rachel Connealy) / © Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse
Свадьба Рэйчел Коннили (Rachel Connealy) / Фото: Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse

Она надела еще одно мини-платье из Goodwill, но уже за 12 долларов. Изначально оно было длинным, но Рэйчел его укоротила, а из остатков ткани сделала рукава.

@rachelandnate Replying to @kaitlynncopher ♬ original sound - <3

Этот наряд был с вышивкой спереди и перьями, которые она сама пришила.

Свадьба Рэйчел Коннили (Rachel Connealy) / © Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse
Свадьба Рэйчел Коннили (Rachel Connealy) / Фото: Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse

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Дата публикации
Просмотры
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