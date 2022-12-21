Выглядела потрясающе: невеста потратила на свадебный образ всего 8 долларов

Когда невеста из Флориды опубликовала свое свадебное платье и его цену, это привлекло внимание миллионов, многие отметили, что ее свадебный стиль очень похож на платье Меган Маркл от Givenchy.

Невеста из США по имени Рэйчел Коннили продемонстрировала, что не обязательно выкладывать целое состояние за свадебное платье, чтобы выглядеть как кинозвезда на церемонии.

Девушка поделилась в соцсетях своей историей и двумя нарядами, которые приобрели в секонд-хенде - магазине Goodwill.

Первое платье невесты - это шелковый наряд до косточек и с небольшим рукавом в стиле флаттер. Спереди у этого наряда была небольшая драпировка. Образ она дополнила фатой, волосы распустила и сделала очень нежный макияж. Этот лук обошелся Рэйчел всего в 3 доллара.

Видео, которым она поделилась со свадьбы, стало вирусным и многие в Сети стали писать невесте, что она очень похожа на Меган Маркл в день своей свадьбы с принцем Гарри, а ее наряд называли "просто идеальным".

Свадьба Рэйчел Коннили (Rachel Connealy) / Фото: Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse

После основной церемонии Рэйчел переоделась в мини, которое ей обошлось всего в 5 долларов. Этот наряд уже имел пышные рукава, квадратное декольте, а его юбка была декорирована мелкими цветами.

Наряд также идеально сидел на фигуре невесты.

Свадьба Рэйчел Коннили (Rachel Connealy) / Фото: Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse

В общей сложности девушка потратила на два своих свадебных платья из секонд-хенда 8 долларов, это около 295 гривен.

Свадьба Рэйчел Коннили (Rachel Connealy) / Фото: Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse

Из-за сэкономленных денег она смогла купить потрясающие платья для своих подружек невесты, которые были в потрясающем оранжевом оттенке.

Свадьба Рэйчел Коннили (Rachel Connealy) / Фото: Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse

Она надела еще одно мини-платье из Goodwill, но уже за 12 долларов. Изначально оно было длинным, но Рэйчел его укоротила, а из остатков ткани сделала рукава.

Этот наряд был с вышивкой спереди и перьями, которые она сама пришила.

Свадьба Рэйчел Коннили (Rachel Connealy) / Фото: Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse

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