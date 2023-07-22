Выглядела превосходно: невеста надела атласное платье бабушки, которое хранилось в ее семье 73 года

Длинное атласное платье было куплено бабушкой невесты в 1949 году за 200 долларов в небольшом бутике.

Иногда решение надеть платье мамы или бабушки хорошо экономит бюджет многим невестам, поскольку эта покупка - одна из самых больших растрат на празднике. Так случилось и с 39-летней невестой по имени Николь Дворак, которая в 2022 году вышла замуж за 41-летнего Райана Блока, говорится в издании Wales Online.

Женщина случайно узнала, что ее двоюродная сестра Карен все еще хранит семейную реликвию - платье бабушки, после того, как она надела его на свою свадьбу в 1983 году.

Это было длинное атласное платье со шлейфом и длинными рукавами, которое бабушка Николь - Полин - купила в 1949 году за 200 долларов в небольшом свадебном бутике.

Бабушка Николь Полин / фото: instagram.com/ncldwrk

"Я не знала, хочу ли я носить его, потому что в то время она мне не очень подходила, потому что была слишком коротким и не застегивалось сзади. Поэтому я сказала, что все равно отнесу его в портной, чтобы увидеть, что можно сделать", - сказала Николь.

От первоначального своего вида платье сейчас немного отличается, ведь в нем выходило замуж пять женщин в их семье и все они вносили немного изменений в наряд, подгоняя его под себя.

фото: instagram.com/ncldwrk

фото: instagram.com/ncldwrk

Самое масштабное изменение случилось, когда двоюродная сестра Николь - Карен - обнаружила перед своей свадьбой, что рукава наряда повреждены, поэтому ее мама переделала их, добавив вставки из прозрачного кружева на них и на спину.

Карен в платье бабушки / фото: instagram.com/ncldwrk

На Николь платье было мало, поэтому она отнесла наряд к портнихе, чтобы подогнать по фигуре. Таким образом, чтобы наряд застегивался на ней, со спины убрали кружево и сделали ее полностью открытой.

фото: instagram.com/phillipryanblock

Также наряд был немного коротким для невесты, поэтому она решила добавить спереди элегантный разрез.

фото: instagram.com/ncldwrk

"В целом затраты на пошив составили 500 долларов, что было большой экономией, так как одно новое платье, которое мне понравилось, стоило 1200 долларов. Я просто не могла себе позволить тратить столько денег", - сказала Николь.

фото: instagram.com/phillipryanblock

фото: instagram.com/phillipryanblock

фото: instagram.com/phillipryanblock

Бабушка Николь так и не увидела ее в этом свадебном наряде, поскольку умерла в 2012 году, но отец невесты отметил, что был безумно рад увидеть дочь в платье своей матери.

"Я имела честь продолжить 72-летнюю традицию. Я пятая, но надеюсь не последняя. Сказать "да" моему бабушкиному платью было легко, и я знаю, что она наблюдала за мной, поэтому я надеюсь, что она не возражала, что я добавила разрез и вырезала спину", - написала женщина в Instagram.

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