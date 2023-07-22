Выглядела превосходно: невеста надела атласное платье бабушки, которое хранилось в ее семье 73 года

Длинное атласное платье было куплено бабушкой невесты в 1949 году за 200 долларов в небольшом бутике.
Иногда решение надеть платье мамы или бабушки хорошо экономит бюджет многим невестам, поскольку эта покупка - одна из самых больших растрат на празднике. Так случилось и с 39-летней невестой по имени Николь Дворак, которая в 2022 году вышла замуж за 41-летнего Райана Блока, говорится в издании Wales Online.
Женщина случайно узнала, что ее двоюродная сестра Карен все еще хранит семейную реликвию - платье бабушки, после того, как она надела его на свою свадьбу в 1983 году.
Это было длинное атласное платье со шлейфом и длинными рукавами, которое бабушка Николь - Полин - купила в 1949 году за 200 долларов в небольшом свадебном бутике.
"Я не знала, хочу ли я носить его, потому что в то время она мне не очень подходила, потому что была слишком коротким и не застегивалось сзади. Поэтому я сказала, что все равно отнесу его в портной, чтобы увидеть, что можно сделать", - сказала Николь.
От первоначального своего вида платье сейчас немного отличается, ведь в нем выходило замуж пять женщин в их семье и все они вносили немного изменений в наряд, подгоняя его под себя.
Самое масштабное изменение случилось, когда двоюродная сестра Николь - Карен - обнаружила перед своей свадьбой, что рукава наряда повреждены, поэтому ее мама переделала их, добавив вставки из прозрачного кружева на них и на спину.
На Николь платье было мало, поэтому она отнесла наряд к портнихе, чтобы подогнать по фигуре. Таким образом, чтобы наряд застегивался на ней, со спины убрали кружево и сделали ее полностью открытой.
Также наряд был немного коротким для невесты, поэтому она решила добавить спереди элегантный разрез.
"В целом затраты на пошив составили 500 долларов, что было большой экономией, так как одно новое платье, которое мне понравилось, стоило 1200 долларов. Я просто не могла себе позволить тратить столько денег", - сказала Николь.
Бабушка Николь так и не увидела ее в этом свадебном наряде, поскольку умерла в 2012 году, но отец невесты отметил, что был безумно рад увидеть дочь в платье своей матери.
"Я имела честь продолжить 72-летнюю традицию. Я пятая, но надеюсь не последняя. Сказать "да" моему бабушкиному платью было легко, и я знаю, что она наблюдала за мной, поэтому я надеюсь, что она не возражала, что я добавила разрез и вырезала спину", - написала женщина в Instagram.
Читайте также:
- Идеально сохранилось: девушка примерила бабушкино свадебное платье, которому 65 лет
- Хранила всю жизнь: женщина надела свое свадебное платье на 70-летнюю годовщину брака
- Получилось роскошно: невеста втайне переделала платье бабушки для своей свадьбы и пошла в нем под венец
- Связала платье в метро: девушка вышла замуж в необычном наряде ручной работы
- Забыла надеть юбку: невеста стала звездой Сети после эпичного видео со своей свадьбы