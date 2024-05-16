Выглядит эффектно: известная продюсер сияла в Каннах в платье от Андре Тана

На Каннском кинофестивале можно было увидеть красавиц в нарядах от украинских брендов.

Красная дорожка Каннского кинофестиваля – это отличная возможность для звездных красавиц продемонстрировать свои лучшие наряды.

Во второй день кинофестиваля, на котором презентовали внеконкурсный фильм "Фуриоза: Безумный Макс. Сага", свои эффектные образы продемонстрировали: Аня Тейлор-Джой в платье-бюстье цвета шампань от Christian Dior, Наоми Кэмпбелл в винтажном платье Chanel, Грета Гервиг в красной обтягивающем платье с глубоким декольте Armani Privé и другие.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Грета Гервиг / Фото: Associated Press

Наше внимание привлек еще один красивый аутфит. Продюсер украинского происхождения, основательница "Оскара для блогеров" WIBA Awards Мария-Гражина Чаплин сияла на красной дорожке в синем асимметричном платье с пайетками из коллекции Atelier Andre Tan под названием "Глубокий океан", которую дизайнер представил в шоуруме в Париже. Наряд имел прозрачную накидку на одно плечо и высокий разрез.

Мария-Гражина Чаплин / Фото: Getty Images

Лук Чаплин дополнила белыми перчатками, клатчем, инкрустированными кристаллами, и слингбэками со стразами.

"Море и вода всегда очищают людей и пространство вокруг нас. Это именно то, в чем нуждается наша страна сейчас: не только помощи, но и очищение. Собственно, эта идея и стала вдохновением для концепции и цветовых решений коллекции. Для меня большая честь, что Мария-Гражина Чаплин выбрала платье украинского дизайнера, ведь fashion-сообщество всегда внимательно следит за хрониками и красными дорожками Каннского фестиваля", – поделился Андре Тан.

Напомним, бельгийская модель Роуз Бертрам появилась в Каннах в красном корсетном платье с пышной юбкой и шнуровкой на спине, специально для нее созданной украинским брендом WONÀ Concept.

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