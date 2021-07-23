Выгодное капиталовложение: пять сумок, которые дорожают год от года

Мода всегда играла ценностью вещей виртуозно: то, что вчера было "на пике" и, соответственно, стоило дорого, сегодня – уже вдвое дешевле, а завтра будет распродано по минимальной цене. Но есть в фэшн-мире не обесценивающиеся со временем вещи – сумки-"иконы". Они повышают статус владельца и находятся вне модных тенденций. Их хотят все, а некоторые всерьез готовы на них молиться.

Джейн Биркин с сумкой Birkin от Hermes / Getty Images

Самые известные сумки-"иконы" производит Модный дом Hermes: это легенда всех времен и народов Birkin и чуть менее популярная, но такая же желанная Kelly.

Джейн Биркин с сумкой Birkin от Hermes / Getty Images

Первая посвящена певице и актрисе 60-х Джейн Биркин. Согласно растиражированному прессой фэшн-сказанию, сумка Birkin появилась на свет благодаря случайной встрече в салоне самолета самой Биркин и руководителя бренда Hermes Жан-Луи Дюма. Актриса пожаловалась, что не может найти удобную сумку, и Жан-Луи предложил придумать, точнее, создать нужный аксессуар вместе.

Ким Кардашьян и ее Birkin / Getty Images

У них получилось так хорошо, что до сих пор сумку имени Джейн можно получить, лишь "отстояв" год в очереди – ей нет равных. И со временем она становится только дороже.

Грейс Келли с сумкой Kelly от Hermes / Getty Images

Музой модели Kelly стала оскароносная княгиня Монако Грейс Келли. Изначально сумка носила название Sac à dépêches (в переводе с французского – "на каждый день"). Но в 1956 году, когда Грейс была вынуждена прятать от папарацци свою беременность, в публичных местах она стала прикрывать живот любимой сумкой. Так Sac à dépêches появилась на обложках всех ведущих СМИ, и предприимчивый руководитель Дома Hermes решил присвоить ей имя Kelly.

Kelly от Hermes / Getty Images

Эта модель в 2009 году была модифицирована. Однако она до сих пор популярна, до сих пор имеет заоблачную цену, поскольку, как и сумка Birkin, полностью производится вручную.

Принцесса Диана с сумкой Lady Dior / Getty Images

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Сумка Lady Dior – еще один модный миф о прекрасной принцессе и ее любимице. Элегантный аксессуар из кожи, созданный Джанфранко Ферре в середине 1990-х для Дома Christian Dior, был эксклюзивным продуктом: первой обладательницей Chouchou (так она вначале называлась) стала жена французского президента, мадам Ширак. Но легендарной она стала благодаря Диане, принцессе Уэльской. Однажды остановив свой выбор на этой сумке, Леди Ди сумела сделать ее знаковой для определения собственного стиля, а спустя два года после выхода сумку переименовали в ее честь.

После трагической гибели принцессы Lady Dior стала культовой вещью: Дэвид Линч, к примеру, посвятил ей короткометражный фильм, наделив ее мистическими свойствами фетиша. Знаменитую сумку Дом Christian Dior выпускает и по сей день. До сих пор в глазах многих она остается символом роскоши и хорошего вкуса.

Speedy от Louis Vuitton / Getty Images

У Модного дома Louis Vuitton, который изначально специализировался на производстве багажа и сумок различного назначения, естественно, тоже есть "икона": Speedy – первая модель бренда. Она появилась в 1930 году, и до сей поры настолько желанна, что является самой подделываемой сумкой в мире.

Speedy от Louis Vuitton / Getty Images

Хилари Дафф с сумкой Speedy от Louis Vuitton / Getty Images/Fotobank

Интересно, что знаменитую монограмму LV Жорж Вюиттон (сын Луи) разработал специально, чтобы защитить продукцию своего бренда от фальсификации. Однако, как показало время, это не спасло ситуацию… Жорж, собственно, придумал и Speedy. Первоначально ее производили лишь в одном варианте – высотой 30 см. Но в 1965 году Одри Хепберн обратилась в Louis Vuitton с просьбой сделать для нее Speedy поменьше, и ей не отказали. Вскоре свет увидели Speedy 25 см, а после 35 и 40 см.

Бриджит Бардо с сумкой Chanel 2.55 / Getty Images

Статусный фетиш есть и у Модного дома Chanel – сумка 2.55. Стеганая сумка, которую можно носить "без рук", была придумана самой мадемуазель более полувека назад. Ее название – дата появления на свет: февраль 1955 года. Некоторые идеи и детали Коко Шанель заимствовала у обитательниц монастыря, в котором выросла: бордовая подкладка повторяла цвет одежд детей, находившихся на воспитании в монастырском приюте, а ручка была скопирована с цепочки, что использовали монахини для ношения ключей. С течением времени 2.55 слегка видоизменилась (появились новые расцветки, ткани, металл цепочки), неизменным осталось одно – желание ею обладать. Оно возникает рано или поздно у большинства женщин, интересующихся модой.

Chanel 2.55

В мире моды есть еще много известных и желанных сумок. Но Birkin, Kelly, Speedy, Lady Dior и 2.55 – самые-самые. Они, как и драгоценности, – достойное капиталовложение. Дополнив любой свой ансамбль одной из них, вы начинаете транслировать миру, что успешны, состоятельны, что у вас все хорошо, даже если это далеко не так. Согласитесь, в большинстве случаев месседж, так однозначно читаемый обществом, дорогого стоит.

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Руслана Нефедченко

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