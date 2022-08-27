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Вырезы, бахрома и низкая посадка: Андре Тан назвал пять трендов осени 2022

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Вырезы, бахрома и низкая посадка: Андре Тан назвал пять трендов осени 2022

Андре Тан / Фото: Instagram Андре Тана

Украинский дизайнер рассказал о главных модных хитах этой осени.

Спортивная эстетика

Громкой коллаборацией этого модного месяца снова отличились Gucci. Алессандро Микеле взял в партнеры Adidas и показал несколько образов, объединивших ДНК обоих брендов. Спортивная тематика вдохновила и других дизайнеров, которые разбавили луки неожиданными спортивными аксессуарами, топами, куртками и головными уборами.

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

Фуксия

Фуксию в своих коллекциях использовали такие бренды, как Michael Kors, Richard Quinn и Versace. Но больше всех отличился, конечно, Пьерпаоло Пиччоли - креативный директор итальянского Дома моды Valentino. ОН посвятил этому оттенку 80 процентов своей новой коллекции. Следующей осенью достаточно будет добавить к образу лишь одну яркую вещь или облачиться в фуксию с ног до головы.

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

Бахрома

Да-да, второй сезон подряд. В тренде снова будет длинная бахрома, которая украсила пончо, пальто, кэтсьюты и кейпы в коллекциях Stella McCartney, Etro и Bottega Veneta.

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

Низкая посадка

Джинсы, юбки и брюки с заниженной линией талии будут круто смотреться с кроп-топами, укороченными жакетами и свитерами, а также объемными бомберами и кожаными куртками-косухами.

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

Вырезы

И снова здравствуйте! Сделать образ более выразительным и соблазнительным помогут вырезы на топах, платьях и боди. Вдохновляйтесь коллекциями Saint Laurent, Valentino и Roberto Cavalli.

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

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