Вырезы, прозрачность и много красного: Андре Тан назвал главные модные тренды лета 2023

1. Монохром в цвете

Монохром стал самым модным сочетанием этого сезона! Не бойтесь экспериментировать с образами в цвете – фуксия, глубокий темно-синий и зеленый, а также образы в монохромных принтах – смело добавляйте в свой гардероб!

Тренды лета 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

2. Вырезы и открытый живот

Открытый живот стал главным трендом этого лета. Теперь это не только спущенные на бедра брюки и джинсы, но и открытые пуговицы кардиганов, а также разрезы в платьях и кожаных куртках. Такие элементы помогают сделать образы более текстурными и интересными, а также придают пикантности самым простым нарядам. Обратите внимание на платья с фигурными вырезами, без дополнительного декора и принта. Они, кстати, выглядят очень круто на монохромных платьях!

Тренды лета 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

3. Кроп-топы

Кроп-топы, особенно в бельевом стиле, будут на пике популярности этого летнего сезона. Они идеально сочетаются с брюками, джинсами, шортами, бермудами и юбками. Дополнив образ пиджаком или рубашкой, вы можете создать более сбалансированный образ, сочетающий в себе сексуальность и сохраняющий загадку.

Тренды лета 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

4. Прозрачность

Несмотря на то, что оверсайз все еще остается актуальным трендом, женственные образы никто не отменял. Полупрозрачные платья, юбки и топы смело добавляйте в свой гардероб. Легкие и воздушные наряды, дополненные грубой обувью, создадут свежий и модный образ.

Тренды лета 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

5. Яркий красный

Я уверен, вы заметили, что многие звезды выбирают именно этот цвет, потому что он является беспроигрышным вариантом для любого предмета вашего гардероба. Главное – подобрать правильные сочетания. Красный сам по себе выступает достаточно самостоятельным, поэтому не преувеличивайте с аксессуарами.

Тренды лета 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

Выбирайте то, что вам по душе, однако помните, что ваш гардероб всегда остается выбором собственного стиля и выражением вашей личности через моду. Наслаждайтесь модой и создавайте неповторимые образы по своему вкусу!

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