Вышиванки для президентов: дизайнер из Львовщины шьет рубашки для политиков, поддерживающих Украину

Работы украинской рукодельницы есть уже у президентов Польши и стран Балтии.

Галина Шуневич, дизайнер из Львовской области, создает рубашки для политиков и дипломатов, которые поддерживают Украину. Вышитую одежду женщина уже прислала президентам Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Получил рубашку и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Японии. А еще одна – направилась за океан к Джо Байдену.

Дарить рубашки главам правительств и президентам – оказалось проще, чем казалось, рассказала Галина. С таким предложением женщина просто обратилась в посольства и украинские общины в разных странах. Так все и началось.

"Я начала писать и рассказывать о своей идее. И всем кому я писала, всем понравилась идея", – рассказала она.

Первым клиентом дизайнера стал ее муж. Также на него Галина примеряет рубашки, которые поедут к президентам. Перед началом работы она очень беспокоится из-за размера, поэтому тщательно изучает фото и видео с политиками.

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