Вышиванки на каждый день и для праздника: какие бренды выбрать и сколько это стоит

Вышиванки от украинских брендов

Ежегодно спрос на вышиванки не спадает, а различные бренды предлагают новые и интересные фасоны и стили. Одни бренды предпочитают ручной труд и уникальные техники, вдохновляются старинными вышиванками из музеев и частных коллекций, а другие — ориентированы на современные силуэты и урбанистические решения. Поэтому сегодня каждый может найти свою идеальную вышиванку, которая будет соответствовать вкусам и стилю жизни.

Именно поэтому предлагаем 21 украинский бренд, которые превратили традиционные рубашки в предметы high fashion. Эта подборка поможет сориентироваться в мире украинского этностиля и выбрать вышиванку, которая подчеркнет индивидуальность и любовь к своим корням.

1. Vita Kin

Известна благодаря своему стилю boho-chic, в котором сочетает современность и традиции. Вышиванки этого бренда демонстрируются даже на Paris Fashion Week, а также выполнена в различных техниках.

Фото: Vita Kin

Стоимость: блузки можно приобрести от 1000 долларов, а вышитые платья от 1800 долларов.

Сайт: www.vitakin.com

Instagram: instagram.com/vitakin_originals

2. Foberini

Бренд делает акцент на ручную работу, традиционные техники («пухлики», «сбиранки», кисти, декоративные швы), натуральные материалы, экологичность. Каждый продукт бренда — это арт объект, над созданием которого работает целая команда мастеров. На сайте бренда представлены женские, мужские и детские модели.

Фото: Foberini

Стоимость: блузки можно приобрести от 4800 до 16400 тысяч гривен, а платья от 7 тысяч до 28 тысяч.

Сайт: foberini.com.ua

Instagram: instagram.com/foberini

3. Yuliya Magdych

Визитной карточкой бренда является сложная в исполнении этническая 3D-вышивка, разработанная на основе узоров, найденных в музеях, частных коллекциях и во время исследовательских путешествий по Украине. Дизайнер Юлия Магдыч сочетает в своих работах семейные традиции, яркий личный стиль и желание переосмыслить эстетику украинского национального костюма.

Фото: Yuliya Magdych

Стоимость: блузы можно приобрести от 24 до 50 тысяч гривен, платья же стоят от 50 тысяч гривен, а стоимость новинок и тех, которые выполнены в сложных техниках, может превышать 100 тысяч гривен.

Сайт: ua.yuliyamagdych.com

Instagram: instagram.com/yuliya_magdych

4. EmbroideredGem

Бренд современной этнической одежды из Сумщины. В своих коллекциях они переосмысливают традиционные элементы вышивки разных регионов Украины. EmbroideredGem, кроме традиционной вышивки, предлагает романтические платья и блузки с кружевом в технике ришелье — сочетают народные мотивы с европейскими трендами.

Фото: EmbroideredGem

Стоимость: рубашки бренда можно приобрести за 5-16 тысяч гривен, а платья за 7-33 тысячи гривен.

Сайт: embroideredgem.com

Instagram: instagram.com/embroidered_gem

5. Ptakha

Бренд создает современные вышиванки, которые можно носить ежедневно — на работу, на прогулку с друзьями, и чувствовать себя при этом классно и уверенно. Они предлагают уникальные цвета и фасоны.

Фото: Ptakha

Стоимость: приобрести блузки бренда с учетом скидок можно от 800 до 3 тысяч гривен. Платья же продаются от 1200 до 5000 тысяч гривен.

Сайт: ptaha.in.ua

Instagram: instagram.com/ptaha_in_ua

6. Vilni Liudy

Бренд, появившийся во время Революции Достоинства, в своих работах используют этно-символику (посуда, растения, животные), адаптируя ее под современную одежду, благодаря чему они рассказывают истории.

Фото: Vilni Liudy

Стоимость: вышиванки бренда можно приобрести за 4000-4700 тысяч гривен, а платья от 4300-5900 тысяч гривен.

Сайт: vvl.com.ua

Instagram: instagram.com/vishivanku_vilni_ludi

7. Varenyky Fashion

Бренд сочетает этностиль и современные мировые тренды с вековыми традициями народной вышивки. Орнаменты вышивки они разрабатывают в консультации с этнологами, на основе знаний о древних оберегах, поэтому каждая вышивка несет сакральное значение.

Фото: Varenyky Fashion

Стоимость: рубашки можно приобрести за 14-17 тысяч гривен, а платья 18-33 тысячи гривен.

Сайт: varenykyfashion.ua

Instagram: instagram.com/varenykyfashion.official

8. Gaptuvalnya

Ивано-Франковский бренд, сочетающий аутентичность и современный стиль, акцент на индивидуальность. Своими работами они воспевают самобытность аутентичной украинской вышивки. На сайте представлена широкая линейка различных изделий в этно-стиле: блузы, крисетки, жакеты, платья.

Фото: Gaptuvalnya

Стоимость: вышитую блузку можно приобрести за 7300-11000 тысяч гривен, а платья 14000-40000 тысяч гривен.

Сайт: gaptuvalnya.com

Instagram: instagram.com/gaptuvalnya

9. Lelitka

Современная этническая одежда среди которой широкий ассортимент блуз и платьев. Изделия выполнены с бисером, а также вышивкой крестиком и решетиловкой. Особенно оригинально выглядят вышитые жилеты, которые предлагает бренд.

Фото: Лелитка

Стоимость: жилет можно приобрести за 3450 гривен, рубашки за 3200-6800 гривен, а платья за 5200-6200 гривен.

Instagram: instagram.com/lelitka.ua

10. 2KOLYORY

Бренд предлагает вышиванки для всей семьи: парные, свадебные, повседневные; также аксессуары: ожерелья, корсеты, пояса и т.д. Несмотря на большой ассортимент, они стараются сочетать мировые тренды и украинские этнические мотивы.

Фото: 2KOLYORY

Стоимость: купить вышиванку можно от 100 до 160 долларов, платья же бренд предлагает от 124 до 295 долларов.

Сайт: 2kolyory.com/uk

Instagram: instagram.com/2kolyory_official

11. Merezhka

Бренд предлагает широкий ассортимент товаров в этностиле: детские, женские и мужские вышиванки, аксессуары (венки, сумки, платки), платья, а также линейку для Plus Size. Получил доверие благодаря удачному балансу качества и демократичных цен.

Фото: Мережка

Стоимость: вышиванку можно приобрести за 780-4800 гривен, а вышитое платье 1200-7500 гривен.

Сайт: merezhka.com

Instagram: instagram.com/merezhka.official

12. MUST HAVE

Это украинский бренд основан в 2010 году Анной Бец и Анастасией Дзюбой и предлагает много различных позиций одежды среди который представлена и вышивка. Вышитые рубашки и платья бренда современные, актуальные и подойдут как для повседневной жизни так и праздничного события.

Фото: MUST HAVE

Стоимость: вышитые рубашки можно приобрести от 4 тысяч гривен, а платья за 6-7 тысяч гривен.

Сайт: musthave.ua

Instagram: instagram.com/musthaveua

13. Etnodim

Сочетает традиции с городским стилем — рубашки бренда любят носить президент и известные личности. Отличается среди остальных необычностью вышивки и стилей.

Фото: Etnodim

Стоимость: рубашки стоят 4320-16400 гривен, а платья 5400-28800 гривен.

Сайт: etnodim.ua

Instagram: instagram.com/etnodim

14. Giorgio & Журавель

Это украинский бренд одежды, который сочетает современную моду, национальную символику и полную ответственность за каждую созданную вещь. Они предлагают различные цвета и узоры вышитой одежды для женщин, мужчин и детей, а также аксессуары и текстиль для дома.

Фото: Giorgio & Журавль

Стоимость: вышиванки можно приобрести от 1000 гривен до 5700, а платья от 1700 до 8000 гривен.

Сайт: giorgio.ua

15. Chernikova

Бренд создает дизайнерские предметы гардероба, работают на индивидуальный заказ, а также продают вышитые платья, рубашки. Вещи бренда подойдут тем, кто хочет создать непростой образ, носить яркие, наполненные композицией, эмоцией и смыслом вещи.

Фото: Chernikova

Стоимость: вышитые блузы бренда можно приобрести за 5000-9500 гривен, а платья 6800-15000 гривен.

Сайт: chernikova.ua

Instagram: instagram.com/chernikova_ukraine

16. Zerno

Бренд, который работает с натуральными материалами (конопля, хлопок, шелк), а также имеет экологический подход. В ассортименте представлены вышиванки, кимоно, футболки и майки.

Фото: Zerno

Стоимость: вышиванку у бренда можно приобрести от 4500 гривен.

Instagram: instagram.com/zerno.fashion

17. Vala

Предлагают авторские вышивки стильных фасонов и дизайнов. Также сочетают красочные принты и сверхсовременные силуэты с традиционными материалами. В своих коллекциях предлагают элегантные платья, блузы, вечерние платья и аксессуары. Каждое изделие изготовлено с использованием сложной традиционной техники вышивки, передаваемой из поколения в поколение.

Фото: Vala

Стоимость: с учетом скидок, вышиванки можно приобрести от 6150 до 20000 гривен, а платья от 21330 до 32000 гривен.

Сайт: vala-fashion.com

Instagram: hinstagram.com/vala_fashion

18. Vyshyta Ukraine

Каждое изделие бренда создается индивидуально от начала до конца, что обеспечивает аккуратное исполнение каждого изделия. Также для каждого изделия подбираются качественные материалы и нити. Vyshyta предлагают стильные, современные модели, среди которых не только классические рубашки и платья, но и костюмы, жилеты, юбки.

Фото: Vyshyta Ukraine

Стоимость: современные вышиванки бренд предлагает от 3500 гривен, сорочки с региональными мотивами от 4390 гривен, а стоимость платьев стартует от 4850 гривен.

Сайт: vyshyta.com/uk

Instagram: instagram.com/vyshyta.ukraine

19. Khrystyna Rachytska

Это бренд, работающий на стыке традиции и высокой эстетики. Каждая вышиванка, которую они предлагают, создается вручную. Это вещи с характером и глубиной — для тех, кто хочет не просто носить вышиванку, а чувствовать в ней смысл.

Фото: Khrystyna Rachytska

Стоимость: цена женских вышиванок стартует от 690 долларов, а платьев от 1270 долларов.

Сайт: khrystynarachytska.com

Instagram: instagram.com/khrystyna_rachytska

20. Gunia Project

Это бренд исключительных вещей, созданных на основе украинского культурного наследия. Каждая коллекция начинается с этнографического исследования. Они изучают традиционные техники, образы и символы, обращаются к музейным архивам, работают с мастерами, погружаются в историю ремесел.

Фото: Gunia Project

Стоимость: вышиванку можно приобрести от 5800 до 13500, а платье за 20200 гривен.

Сайт: guniaproject.com.ua

Instagram: instagram.com/gunia_project

21. MOTYV

Львовский бренд авторских вышиванок работает в стиле современного минимализма, сочетая базовые силуэты с лаконичной графической вышивкой. Дизайны вышиванок стильные и современные, поэтому легко будут сочетаться с другими вещами. Это выбор для тех, кто хочет носить вышивку ежедневно.

Фото: MOTYV

Стоимость: вышиванки стартуют от 4 тысяч гривен, а платья от 7 тысяч гривен.

Instagram: instagram.com/motyv_vyshyvanka