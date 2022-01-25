Вышивка, нежные оттенки и лаконичные силуэты: в Париже прошел показ Dior

24 января новую кутюрную коллекцию весна-лето 2022 Модного дома Dior презентовал креативный директор бренда Мария Грация Кьюри.
Показ состоялся в рамках Недели высокой моды в Париже. Проходило шоу в Музее Родена, на фоне огромных работ современных индийских художников Мадхви Парекх и Ману Парех, которые были вышиты мастерами Школы ремесел Чанакья в Мумбаи.
В своих работах модельер попыталась не использовать много цветов, а те оттенки, которые были представлены в коллекции, очень лаконичные, нежные, пастельные. Также важное место в нарядах занял простой силуэт и ручная вышивка камнями, бисером, пайетками. Мария Грация Кьюри посвятила свою коллекцию человеческим связям.
"Мне бы хотелось, чтобы мы больше времени проводили вместе, могли взять друг друга за руки, почувствовать тепло прикосновений и поддержку ближнего", – рассказывает Мария Грация Кьюри.
Посмотреть весь показ можно здесь:
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