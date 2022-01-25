Вышивка, нежные оттенки и лаконичные силуэты: в Париже прошел показ Dior

24 января новую кутюрную коллекцию весна-лето 2022 Модного дома Dior презентовал креативный директор бренда Мария Грация Кьюри.

Показ состоялся в рамках Недели высокой моды в Париже. Проходило шоу в Музее Родена, на фоне огромных работ современных индийских художников Мадхви Парекх и Ману Парех, которые были вышиты мастерами Школы ремесел Чанакья в Мумбаи.

В своих работах модельер попыталась не использовать много цветов, а те оттенки, которые были представлены в коллекции, очень лаконичные, нежные, пастельные. Также важное место в нарядах занял простой силуэт и ручная вышивка камнями, бисером, пайетками. Мария Грация Кьюри посвятила свою коллекцию человеческим связям.

Показ Dior весна-лето 2022 / Getty Images

"Мне бы хотелось, чтобы мы больше времени проводили вместе, могли взять друг друга за руки, почувствовать тепло прикосновений и поддержку ближнего", – рассказывает Мария Грация Кьюри.

Показ Dior весна-лето 2022 / Getty Images

Показ Dior весна-лето 2022 / Getty Images

Показ Dior весна-лето 2022 / Getty Images

Посмотреть весь показ можно здесь:

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