Яркие и сексуальные: украинский бренд презентовал лукбук новой коллекции купальников

Закрытые границы большинства курортов – не повод отказываться от долгожданного отпуска. Благодаря желанию, позитивному настрою и красивому купальнику можно организовать себе отличный отдых и в Украине – на пляже или у бассейна в загородном комплексе.

Украинский бренд BUDEKINA презентовал красочный лукбук новой коллекции купальников под названием Beach vibe.

Глядя на соблазнительные фигуры девушек в этих сексуальных бикини, сразу же хочется оказаться на берегу моря с охлаждающим коктейлем в руке, релаксировать на полную и делать эффектные фото для своего Instagram.

Коллекция купальников от украинского бренда BUDEKINA

Коллекция купальников от украинского бренда BUDEKINA

Коллекция купальников от украинского бренда BUDEKINA

Линейка состоит из стильных, женственных и экстравагантных купальников, которые идеально подчеркивают достоинства любой фигуры.

Коллекция купальников от украинского бренда BUDEKINA

Коллекция купальников от украинского бренда BUDEKINA

Цветовая гамма коллекции: сочный розовый, фиолетовый, оранжевый, классические - белый и черный.

Коллекция купальников от украинского бренда BUDEKINA

Коллекция купальников от украинского бренда BUDEKINA

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Лукбук коллекции купальников от украинского бренда BUDEKINA (8 фото)

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