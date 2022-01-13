За 2 тысячи евро: эстонский дизайнер создает пальто из старых советских одеял

Вдохновившись детством, эстонский дизайнер создала очень необычную коллекцию, которая уже более десяти лет шокирует жителей постсоветских стран.

У каждого дома в шкафу или где-то далеко на антресоли лежит теплое одеяло из верблюжьей шерсти. Ну, если вы сейчас подумали, что у вас его нет, то, поверьте нам, у ваших родителей или бабушки с дедушкой такое точно найдется и, вероятно, даже не одно.

Во времена СССР такие одеяла были на вес золота и добывали их "по блату" через знакомых или отстаивая в длиннющих очередях. Изготавливали их из шерсти среднеазиатских бактрианов, потому они были легкими и теплыми, но также не забывали о дизайне и украшали их огромными рисунками в виде цветов, ромбов или клетки. Узоры часто повторялись в разных цветах.

В наше время такой вещью мало кто пользуется, но всегда найдутся те, кто ностальгирует по прошлому. Видимо, решил вспомнить былое и эстонский дизайнер Марит Илисон, которая создала целую коллекцию пальто из тех самых советских одеял. Да-да, она использовала в качестве материала для коллекции именно одеяла.

Коллекция пальто получила название Longing for Sleep ("Жажда сна"). Оригинальное эстонское название коллекции - Kaamos - непереводимое слово из эстонского и финского языков, относящееся к зимнему периоду в северном полушарии, когда дни становятся очень короткими и солнце лишь недолго радует своим светом. Дизайнер Марит Илисон полагает, что именно этот термин лучше всего характеризует желание оставаться под одеялом весь день напролет.

"Наши пальто, созданные из одеял, которые были сделаны 30-50 лет назад, теперь прослужат как минимум столько же, если не больше, десятилетий", - пишет дизайнер в своем Instagram.

Дизайнер и ее команда искали одеяла, реставрировали, вручную раскраивали и шили из них пальто, которые получались очень теплыми и без подкладки, а некоторые модели даже немного декорировали вышивкой из бисера, пайеток и кристаллов Swarovski.

Производятся пальто в Таллине, но цена у них совершенно не советская, и позволить себе такую вещь сможет далеко не каждый. Обойдется пальто из старого одеяла покупателю в около 2 тысячи евро. Поэтому, возможно, стоит переосмыслить бабушкино одеяло на антресоли и занести его в ателье.

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