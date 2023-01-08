Вот это удача: девушка вышла замуж в винтажном платье Balenciaga, которое купила в секонд-хенде

Иногда в комиссионных магазинах и секонд-хендах можно найти настоящие модные сокровища и девушке по имени Моника Саллей в этом плане очень повезло, ведь как-то, в секонд-хенде Goodwill, она нашла один из важнейших нарядов в своей жизни, который надела через много лет на собственную свадьбу.

Своей уникальной историей Моника поделилась с изданием Vogue.

По словам девушки, модой она увлекалась всегда, также она училась в престижной нью-йоркской школе дизайна Parsons School of Design, и жила в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена, где можно встретить главных модников Нью-Йорка. Сейчас девушка работает менеджером по маркетингу программного обеспечения, но свою страсть к моде не оставила в прошлом и параллельно коллекционирует вещи, которые находит в винтажных магазинах и секонд-хендах. Во время учебы заядлая покупательница часто рыскала по магазинам Goodwill в нескольких кварталах от своей квартиры.

"Я тратила все деньги, которые заработала за лето [от стажировки], в основном на одежду. Для меня это было приятное небольшое терапевтическое занятие", - говорит она.

Однажды, в 2011 году, прогуливаясь мимо Goodwill, она мельком увидела в витрине короткое белое вышитое платье с фигурным вырезом.

"Это платье на витрине полностью растопило мое сердце, особенно то, как была сделана вышивка", - говорит она.

Затем девушка забежала в магазин, чтобы примерять платье.

"Когда я полностью застегнула его, я помню, как в восторженно смотрела в зеркало, потому что я была счастлива, что он подошло, и это был Balenciaga. Мое сердце колотилось, потому что я была так взволнована, что никто не знал об этом. Когда я увидела его, то сразу поняла, что это, вероятно, будет мое свадебное платье", - сказала девушка.

Саллей купила наряд за 100 долларов. Вернувшись домой, Моника сделала то, что делает любой модный фанат, когда получает в свои руки особую вещь: она исследовала ее. Платье оказалось от Balenciaga из коллекции осень-зима 2006, а это значит, что разработанное оно было еще Николя Гескьером.

Balenciaga коллекция осень-зима 2006 / Фото: Getty Images

Через год после покупки наряда Моника познакомилась со своим будущим мужем. Изначально пара жила в разных городах и общалась через Twitter. Они поженились в мае 2019 года в здании суда в Индианаполисе, а затем провели медовый месяц в Нью-Йорке и на Гавайях.

Саллей дополнила свадебный образ фатой, вырезанной из тюлевого шлейфа свадебного платья матери, туфлями на каблуках за 15 долларов из винтажного магазина Tekla Vintage.

"Я всегда думала: кто тот человек, который первым владел им? Для чего они его использовали? Я понятия не имею, что заставляет кого-то просто отдать его Goodwill в Нью-Йорке, но это потрясающе. Это действительно дало мне возможность стать самым счастливым человеком на земле в 19 лет в Нью-Йорке", - подытожила Моника.

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