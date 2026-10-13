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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
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Время на прочтение
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Забудьте о бордо: томатно-красный становится главным цветом осени

Этой осенью модная палитра выходит за рамки привычных винных оттенков. На смену бордо приходит томатно-красный — яркий, тёплый и смелый цвет, который освежает базовый гардероб и добавляет настроения даже самым сдержанным образам.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Забудьте о бордовом:

Забудьте о бордовом: / © Getty Images

Как пишет издание PureWow, в Париже всё чаще можно увидеть вспышки насыщенного красного в шарфах, свитерах, обуви и аксессуарах. В отличие от бордо, который традиционно ассоциируется с осенью, томатный оттенок выглядит более лёгким и игривым. Он прекрасно контрастирует с шоколадным, серым, темно-синим, карамельным и оливковым — цветами, к которым мы возвращаемся с наступлением холодов.

Как носить томатно-красный цвет этой осенью

Не обязательно сразу покупать яркое пальто, чтобы присоединиться к тренду. Самый простой способ добавить его в свой гардероб — начать с небольших акцентов. Красные кроссовки будут стильно смотреться с прямыми джинсами и белой рубашкой, а яркий шарф освежит даже самое лаконичное сочетание базовых вещей.

Еще один удачный лайфхак — топ томатного оттенка под жакетом. Достаточно небольшого цветового акцента, чтобы привычный офисный образ стал более выразительным. А свитер, небрежно накинутый на плечи поверх тренча, добавит нужный цвет без лишних усилий.

Если же хочется более смелых решений, стоит попробовать красный трикотаж с шоколадными брюками, яркую юбку с темно-синим свитером или пальто насыщенного томатного оттенка в сочетании с одеждой нейтральных тонов.

Среди вещей, которые стоит купить, — кашемировый кардиган. Он легко впишется в повседневный гардероб: носите его застегнутым с тёмными джинсами или накиньте на плечи поверх тренча. Для тех, кто любит более выразительные детали, подойдут массивные серьги, красная плиссированная макси-юбка или спортивные брюки этого цвета. Последние можно стилизовать с классической рубашкой, структурированным пальто и лоферами, поиграв на контрасте спортивного и элегантного стилей.

Томатно-красный — это простой способ оживить осенний гардероб без радикальных изменений. Не бойтесь сочетать его с любимыми базовыми вещами и не тратьте время на поиски идеальных цветовых сочетаний. Иногда достаточно одной яркой детали, чтобы образ выглядел по-настоящему модно.

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