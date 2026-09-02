Забудьте о макси и мини: в моде «золотая середина» / © Getty Images

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Если вы следите за стритстайлом в соцсетях или рассматриваете образы знаменитостей, то наверняка уже заметили изменения. Капри снова стали востребованными, туфли на невысоком каблуке вернулись, юбки длины «миди» заполнили гардеробы модниц, а топы с рукавами длиной три четверти больше не кажутся компромиссом.

Похоже, сезон экстремальных длин и высоты каблуков временно приостановился. В 2026 году модницы выбирают то, что можно назвать «Goldilocksing» — по принципу сказочной Золотоволоски: не слишком короткое и не слишком длинное, не слишком высокое и не слишком низкое, а именно «то, что нужно», об этом рассказало издание PureWow.

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Среди поклонниц этой эстетики уже были замечены Хейли Бибер и Кендалл Дженнер. И хотя этот тренд может восприниматься как скрытая ностальгия по компромиссам, на самом деле он выглядит удивительно современно.

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90-е возвращаются

Эстетика «золотой середины» отличается ярко выраженным минималистическим характером и напоминает моду 1990-х годов. Её новая волна во многом связана с увлечением стилем Кэролайн Бессетт-Кеннед и— иконы сдержанной американской элегантности.

Её образы никогда не подчеркивали статус или следовали тенденциям. Наоборот, всё было направлено на достижение баланса: простой силуэт, качественные материалы, нейтральные цвета и вещи, которые не стремятся стать главным элементом образа. Именно эта философия сегодня снова кажется особенно актуальной.

Goldilocksing переносит её в 2026 год: вместо ультракоротких юбок — миди, вместо шпилек — небольшой каблук, вместо драматически длинных рукавов — элегантная длина три четверти.

Как всё работает

Главное преимущество этого тренда — универсальность. Сбалансированные пропорции легко вписываются в гардероб, а сами вещи не привязаны к одному сезону. К тому же правильная длина может визуально изменять пропорции фигуры. Рукава три четверти акцентируют запястья и могут визуально удлинять руки. Небольшие каблуки добавляют несколько сантиметров, но остаются гораздо более удобными, чем высокие каблуки.

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А вот с мидиюбками и капри стоит немного поэкспериментировать перед зеркалом. Наиболее выигрышной может быть длина, заканчивающаяся чуть выше самой широкой части икры или чуть ниже нее. Здесь нет универсальной формулы, важно найти именно свою пропорцию.

И это, пожалуй, самое интересное в Goldilocksing, ведь этот тренд не диктует строгих правил, а предлагает искать своё «самое-самое».

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