Забудьте об обычном ремне, на поясе теперь носят украшения

Забудьте об обычном ремне — украшения теперь носят на поясе / © Getty Images

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Ремень больше не просто подчеркивает талию — в этом сезоне он становится своеобразным украшением сам по себе, ведь к нему прикрепляют серьги, кулоны, цепочки, подвески и броши. Этот тренд особенно активно подхватывает поколение зумеров и превращает привычный аксессуар в способ продемонстрировать свой характер, об этом рассказало издание The New York Times.

Поводом для этого могла стать мода на персонализацию сумок, когда их стали украшать всевозможными брелоками и подвесками. Теперь та же самая игра с аксессуарами переместилась на пояс. Причём речь идёт не только о недорогой бижутерии.

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Украшения вместо пряжки

Модные бренды уже активно экспериментируют с этой идеей. На подиумах украшения появляются прямо на поясе брюк, джинсов и платьев. В весенней коллекции Marc Jacobs модель носила большой декоративный кулон в форме сердца на цепочке поверх джинсов. Celine также предложила ремни, на которых можно размещать различные подвески.

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Между тем знаменитости доказывают, что такой лайфхак работает и с мужскими образами. На церемонии Оскар певец Shaboozey использовал жемчужно-бриллиантовую кисточку Mikimoto в качестве поясного аксессуара и надежно закрепил её на костюме. Для мужского гардероба этот лайфхак очень интересен, ведь украшение на ремне придает образу характер, но при этом не делает его слишком сложным.

Что прикрепить к ремню

Здесь нет строгих правил. Можно начать с небольшой подвески или кулона, продеть тонкую цепочку через шнурок или прикрепить любимый брелок. Для более смелого образа подойдут сразу несколько разных подвесок.

Еще один вариант, набирающий популярность, — брошь на ремне. Ее можно носить вместо традиционного места на лацкане. Особенно интересно смотрятся романтичные модели на кожаном ремне, который носят с платьем.

Правда, стилисты советуют не перегружать образ. Если у ремня и так большая и заметная пряжка, дополнительные украшения могут оказаться лишними. А вот минималистичный ремень становится идеальным «холстом» для экспериментов.

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