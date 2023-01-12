Забыла надеть юбку: невеста стала звездой Сети, после эпичного видео со своей свадьбы

В сентябре 2021 года Бекки Джеффрис и ее возлюбленный Шериф Файед, которые в отношениях с 2017 года, решили сыграть свадьбу. Изначально торжество приходилось несколько раз переносить из-за пандемии коронавируса, но все же свадьбу пара решила провести и выбрала для этого город Спата в Греции.

Для церемонии Бекки выбрала красивое платье от известного бренда Galia Lahav, который также создавал наряды для свадьбы Пэрис Хилтон, платье для фильма Дженнифер Лопес и один из гламурных образов Бейонсе. Платье Бекки было приталенным и полностью расшито белыми нитями. Также у него был длинный шлейф, открытая спина и глубокое декольте.

Но была и еще одна дополнительная деталь - съемная юбка из фатина со шлейфом. Эту деталь наряда невеста должна была надеть, когда шла к алтарю, но забыла. Поняла девушка, что на ней нет эффектной длинной юбки, когда уже стояла перед женихом. Тогда она взяла микрофон и спросила у гостей, не против ли они прервать церемонию, чтобы она надела часть платья, о которой забыла. Видео этого момента стало вирусным.

Пышная юбка была сшита для невесты на заказ.

"Швея в Дубае сшила верхнюю юбку на заказ, так как мне хотелось, чтобы шлейф был более эффектным для церемонии", - сказала Джеффрис в комментарии изданию Insider.

Надеть эту часть платья было для нее очень важно, ведь она потратила много сил, чтобы образ получился именно таким, как она задумала.

"Создание юбки было довольно болезненным процессом. Первый портной, к которому я пришла в Дубае, совершенно не попал в цель, поэтому мне пришлось отказаться от него и начать с нуля с другим портным", - сказала она отметив, что забрала юбку всего за день до того, как они улетели в Грецию.

Также она объяснила, почему забыла надеть ее. Дело в том, что невеста не надела юбку садясь в машину, которая везла ее на свадьбу, так как не хотела, чтобы она мялась, поэтому везла ее отдельно. Когда они прибыли на место церемонии, ее подруга отдала платье обслуживающему персоналу, который по ошибке отнес его в камеру хранения вместе с остальными вещами.

"Остальных девушек, которые ехали со мной в машине, попросили занять свои места, поэтому я остался одна в последние минуты перед тем, как идти по проходу. Как только я вышла из машины позади них и вошла в зал, я уже услышала, как играет песня, под которую я должна идти по проходу, так что у меня даже не было времени подумать", - сказала невеста.

Она не осознавала, что у нее нет юбки, пока церемония не началась, а затем запаниковала и взяла микрофон.

Читайте также: