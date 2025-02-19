Загадочная элегантность и холодная сексуальность: бренд J'amemme восхитил театральным спектаклем, на котором представил новую коллекцию

Украинский бренд J'amemme решил оригинально презентовать свою новую коллекцию FW'25/26 под названием Noir (в переводе с французского означает "черный"). Бренд это сделал в формате театрального иммерсивного спектакля и выбрал для этого атмосферный и красивый театр "Сузір’я". Художественный спектакль объединил воедино театр и моду.

Фото Kateryna Boklan

Увлекательное действо развернулось в трех залах театра. Модели в изысканных образах бренда позировали и ходили среди гостей, которые, кстати, тоже стали непосредственными участниками спектакля.

Фото Kateryna Boklan

Фото Kateryna Boklan

Зрители перфоменса погрузились в особый загадочный мир, сочетавший моду, кинематографический сторителлинг, живую музыку и ароматы.

Фото Kateryna Boklan

Фото Kateryna Boklan

Режиссером мероприятия стал украинский актер театра Франко – Виталий Ажнов, который также принял участие в спектакле. Он дефилировал в гламурном топе цвета бургунди, расшитом пайетками, с вырезом на спине, кожаных бордовых оперных перчатках и черных брюках.

Новая коллекция – это манифест загадочной элегантности и холодной сексуальности. Она вдохновлена тонким пределом между силой и хрупкостью. Благодаря архитектурным силуэтам и сложным текстурам капсула балансирует между открытостью и загадочностью.

Фото Kateryna Boklan

Фото Kateryna Boklan

По словам дизайнера бренда Юлии Ярмолюк, коллекция Noir – это история женщины, скрывающей в себе загадку. Она очаровывает, несмотря на холодность своей красоты, и излучает уверенность и изысканность.

Фото Kateryna Boklan

Фото Kateryna Boklan

Фото Kateryna Boklan

Главные луки коллекции построены на контрастах: полупрозрачных плиссированных тканях, четких линиях и темной палитре черного с акцентами графитового, глубокого изумрудного и пепельного цвета, отражающих суть ночи.

Фото Kateryna Boklan

Легкие силуэты с высокими воротниками, ассиметричными линиями и полупрозрачными шлейфами играют со светом и движением. А структурированные жакеты и пальто с акцентными плечами и приталенным кроем становятся ключевыми элементами.

Фото Kateryna Boklan

В центре внимания появились корсеты – скульптурные и изящные, украшенные 3D цветами или выполненные в простых, но элегантных геометрических формах, подчеркивающих естественные изгибы тела. Для баланса их чувственности бренд добавил маскулинные элементы, такие как широкие манжеты и запонки, придающие выразительности коллекции.

Фото Kateryna Boklan

Особый акцент сделан на текстурах, фирменное плиссе бренда на этот раз дополнено кожей с крокодиловым тиснением, которая появляется в перчатках, оверсайз сумках и клатчах.

Фото Kateryna Boklan

Новый материал добавляет коллекции тактильности и усиливает контрасты между мягкими и драматическими элементами. Особое место занимают дебютные аксессуары в форме полусфер, созданные ювелиром специально для бренда. Они символизируют переход между светом и тенью и появляются в виде кольца, поясов и пуговиц, подчеркивая контрасты коллекции.

Фото Kateryna Boklan

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