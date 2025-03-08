Жакеты-фраки, бомберы и косухи: украинский бренд представил стильную коллекцию

Новая коллекция бренда – это манифест независимости.
Украинский бренд премиальной верхней одежды GOT'S LABEL представил свою новую коллекцию сезона FW 25/26. Это первый показ бренда.
Фэшн-шоу состоялось в пространстве Maserati под живое сопровождение оркестра и диджей-сета.
Куртки из коллекции FREYA – это манифест независимости. Они созданы для тех, кто не боится экспериментов, выбирает свободу, идет своим путем и открыт к новым возможностям.
Капсула вдохновлена одноименной скандинавской богиней, символизирующей свободу, любовь и независимость. Она переосмысливает культовую классику через призму современного стиля.
Модели шоу дефилировали в стильных бомберах, косухах, куртках с бахромой, плащах, жакетах-фраках, рубашках и мини-юбках.
Закрыл показ актер, модель и ветеран войны Назар Грабар. Вместе с ним к публике вышла основательница бренда Светлана Готочкина, одетая в черный кожаный жакет-фрак из представленной коллекции.
Показ объединил силу моды с благотворительностью: вместе с "Фондом Маша" во время благотворительного розыгрыша собрали 100 тысяч гривен в помощь женщинам и их детям преодолеть последствия войны. Сбор продолжается онлайн – бренд продолжает поддерживать инициативу.
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