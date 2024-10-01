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Жакеты, рубашки и вязаные костюмы: украинский бренд представил новую коллекцию в стиле smart casual

Жакеты, рубашки и вязаные костюмы: украинский бренд представил новую коллекцию в стиле smart casual

Трендовые фасоны дропа легко интегрируются в повседневные образы.

Украинский бренд STIMMA презентовал Studio Collection в стиле smart casual, благодаря которому можно выглядеть стильно и чувствовать себя на все 100%.

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Главными героями дропа стали жакеты сдержанных осенних оттенков, идеально подчеркивающие элегантность и придающие аутфиту изысканности. Их можно комбинировать с теплыми вязаными костюмами и брюками, создавая стильный и комфортный образ для прохладного дня.

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В коллекцию также вошли утепленные блейзеры, костюмы, брюки, юбки, рубашки и лонгсливы. С помощью этих элементов можно легко сделать гармоничный капсульный гардероб.

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Цветовая гамма дропа наполнена теплыми цветами: шоколадный, терракотовый, молочный, песочный и хаки.

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Вещи изготовлены из премиальных натуральных тканей, таких как коттон, вискоза и шерсть.

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Разнообразные фактуры позволяют легко миксовать вещи между собой и создавать стильные луки для любого случая нынешнего сезона.

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