Жакеты-трансформеры и шерстяные брюки: стильная капсульная коллекция от украинского бренда

Украинский бренд Sarna представил капсульную коллекцию женской одежды, созданную в коллаборации с дизайнером интерьеров Беатрисой Петевкой.

Коллекция состоит из вещей-трансформеров, сочетающих функциональность и выразительность форм. Основной фокус — дизайнерское видение Беатрисы как архитектора пространства: каждое изделие вдохновлено четкими линиями, структурой и принципами, присущими архитектуре.

В линейку вошли свободные шерстяные брюки с манжетами, жакеты-трансформеры с акцентными плечами, вязаные свитера с разрезами, водолазки и платье-рубашка с контрастным кожаным воротником.

Съемки лукбука прошли в минималистичном пространстве со специально изготовленными дизайнерскими креслами, которые акцентируют внимание на форме и силуэтах.

«Архитектура и мода для меня неразрывно связаны — обе сферы о том, как формируется пространство и взаимодействие с ним. Создавая эту коллекцию вместе с командой бренда, я визуализировала каждую вещь с четким силуэтом, функциональным назначением и возможностью стилизовать ее по-разному. Хочется, чтобы женщина, надевая изделие, чувствовала себя архитектором своего стиля, играя формой и объемом», — поделилась Беатриса Петевка.

«Для нас одежда — это продолжение внутреннего состояния женщины», — прокомментировали в команде бренда, подчеркивая, что коллекция отражает ДНК бренда: натуральные материалы и внимание к деталям. Команда изначально отказалась от погони за трендами, создавая вневременные вещи, которые остаются актуальными много сезонов. Новая коллаборация позволила воплотить эти ценности на новом уровне — сочетав концептуальный дизайн и функциональность в каждом изделии.

Эта коллекция — это встреча двух философий, объединенных общим ощущением дизайна и эстетики, в котором рождаются новые силуэты женщины — уверенной, гармоничной в каждом движении.