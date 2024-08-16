Жакеты, юбки и бомберы: украинский бренд представил осеннюю коллекцию

Закарпатский бренд одежды diadia представил осенний дроп "Новый семестр".

Коллекция разработана для поддержки женщин в сохранении энергии и вдохновения, которые им удалось накопить за лето.

Практические цвета, стильные силуэты и функциональные ткани складываются в универсальные образы, легко адаптируемые к любой ситуации – от деловых встреч до вечерних прогулок.

В дроп вошли костюмы, жакеты, юбки и брюки, изготовленные из высококачественной итальянской костюмной ткани.

Они представлены в классических цветах: коричневый, синий и черный, и могут быть дополнены яркими хлопковыми рубашками.

В коллекции есть платья в теннисном стиле и лонгсливы из плотного хлопка.

Для прохладных и ветреных дней бренд подготовил бомберы с воротником, изготовленные из водоотталкивающей ткани. Для удобства осенних луков, куртки доступны в черном, синем и бежевом цветах.

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