Женщина, которая творит историю: бренд GASANOVA устроил феерическое танцевальное фэшн-шоу на Неделе моды

Украинский бренд GASANOVA представил новую коллекцию, посвященную женщине, которая ведет за собой, несет свет и творит историю. Ее лицом стала известная украинская теннисистка – Элина Свитолина.

Вдохновением для дизайнера Эльвиры Гасановой стала выдержка и отвага украинских женщин – символов несокрушимости и уверенности для всего мира. По ее словам, эта коллекция – о женщинах, которые изменяют мир своей силой духа, смело шагают в будущее и превращают вызовы в возможности.

Фото Kateryna Boklan

Фото Kateryna Boklan

На сцене КВЦ "Парковый" гости инвента увидели фееречный танцевальный перфоманс. В динамичной постановке двадцать танцовщиков в роли моделей, одетых в изысканные наряды бренда, раскрыли историю женской силы, утонченности и решительности.

Фото прессслужба бренда

Фото прессслужба бренда

Своими энергичными и эмоциональными танцами модели продемонстрировали вещи из новой коллекции во всей красе.

Фото прессслужба бренда

Фото прессслужба бренда

Фото прессслужба бренда

Фото Kateryna Boklan

Автором спектакля выступил известный режиссер и хореограф Константин Гордиенко.

Фото Kateryna Boklan

Фото Kateryna Boklan

Фото прессслужба бренда

Дизайн капсулы объединил сдержанную элегантность с мощной энергетикой. Лаконические силуэты, выразительные линии и внимание к деталям создают образ, который подчеркивает индивидуальность, уверенность и внутреннюю гармонию каждой женщины.

Фото прессслужба бренда

Фото прессслужба бренда

Фото Kateryna Boklan

В коллекцию вошли элегантные макси платья, игривые мини, текстурные пиджаки и шелковые костюмы. Главным героем капсулы стал акцентный корсет в форме женской талии.

Фото прессслужба бренда

Фото Kateryna Boklan

Цветовая гамма коллекции: от классических черного и бежевого до глубоких оттенков бургунди и хаки, подчеркивающих многогранность женской натуры.

Фото Kateryna Boklan

Фото Kateryna Boklan

Фото Kateryna Boklan

Эльвира Гасанова призналась, что хотела сделать что-нибудь необычное.

"Я случайно увидела видео Константина, где он танцует современный танец, который кажется просто разлетелся в Интернете, и написала ему. Все. Мы познакомились и на самом деле это единственное шоу за 13 лет бренда, которым я вообще не занималась. Он сделал все. Это самые талантливые люди, с которыми я вообще когда-то работала", – поделилась дизайнер с ТСН.

Константин Гордиенко и Эльвира Гасанова/Фото Kateryna Boklan

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