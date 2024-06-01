Женские платья, вязаные бра и рубашки с вышивкой: украинский бренд представил летнюю коллекцию

Украинский бренд Kohai представил летнюю коллекцию под названием It's simple. Она – о жизни, наполненной смыслами и мечтами, о простоте и искренности, об открытых сердцах, которые делают этот мир лучше.

Линейка базируется на свободных и удобных силуэтах. Она состоит из платьев с открытыми плечами, жакетов, льняных рубашек и брюк, хлопчатых джинсов. Все вещи отлично сочетаются между собой.

Одежда изготовлена из натуральных тканей. Цветовая гамма коллекции – это самые распространенные оттенки в природе: зеленый, красный и синий.

В линейке впервые представлены вязаные бра ручной работы. Это – акцентная база под жакеты и рубашки. А еще их можно использовать как купальник.

Изюминкой коллекции стала вышивка орнаментального сердца на манжете рубашек, являющаяся напоминанием о большом чувстве – любви.

По словам основательницы бренда Ольги Федорущенко, этой коллекцией она хотела донести, что жизнь намного проще, чем кажется. В ней только не хватает любви.

А еще бренд дебютировал с мужским дропом.

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