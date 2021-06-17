Женский день на Royal Ascot: гнездо чайки, пагода, розовый штопор и другие невероятные шляпы

Сегодня на королевских скачках в Аскоте особенный день.
Сегодня, 17 июня, на скачках Royal Ascot будет проходить Женский день (Ladies Day). В этот день определяют обладательницу самого интересного головного убора.
Вообще, в третий день Royal Ascot проводят также Золотой Кубок - самую длинную гонку. Но для нас Ladies Day представляет гораздо больший интерес.
Традиционно в этот день дамы получали скидки на билеты на скачки, но до наших дней эта традиция не сохранилась. Более того, официально Royal Ascot не признает третий день скачек как Женский день. Но, несмотря на это, именно в четверг женские шляпы бывают особенно невероятными.
Шляпы в этот день бывают настолько сногсшибательными, что их обладательниц даже не пускают на ипподром. Такой курьез в этом году приключился с гонщицей Трейси Роуз, которой запретили вход из-за размера ее шляпы.
Хотя, на наш взгляд, шляпа в виде гнезда чайки, вместе с чайкой, была не меньше по размеру.
Еще одна эффектная красная шляпа на Royal Ascot, как раз наоборот, отличалась лаконизмом декора и скромными размерами, но выигрывала за счет цвета и крутой посадки.
Две шляпы, составляющие ансамбль, отличались тонкими деталями и смотрелись весьма оригинально.
Шляпа из оранжевых перьев в виде языков пламени больше напоминала корону или венок.
Классический вариант шляпы с малиновым цветком и метелкой смотрелся ярко и контрастно за счет сочетания цветов и изысканной формы.
В плане сочетания цветов нам, по понятным причинам, особенно понравилась эта желто-голубая шляпа.
Три ярко-розовых шляпы, которые идут далее, доказывают, что яркий цвет и интересная форма - это всегда отличная идея для шляпы.
Например, розовая китайская пагода.
Или шляпа-штопор из перьев.
А можно просто: бабочки и перья.
А самой трогательной участницей Женского дня предлагаем считать лабрадора - ретривера. Тоже в шляпке.
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