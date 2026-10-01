Зип-свитшоты, поло и юбки: украинский бренд представил коллекцию для невест и не только

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Украинский лайфстайл-бренд WEEKEND CLUB представил коллекцию Bridal Drop — In my Bride era, посвященную не только свадебной церемонии, но и особому периоду вокруг нее.

Это одежда для утра накануне свадьбы, примерок, встреч за чашкой кофе, прогулок по городу и романтического путешествия. Коллекция передает тот момент, когда слово Bride вдруг обретает личное значение.

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В основе коллекции — удобные трикотажные изделия, переосмысленные в свадебной эстетике. Знакомые модели получили молочно-белую палитру, деликатную вышивку, минималистичные детали и надписи Bride и In my Bride era.

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В линейку вошли костюм с свитшотом на молнии, юбка, лонгслив, футболка, майка и поло. Все вещи легко сочетать друг с другом и включить в повседневный гардероб уже после свадьбы.

Кампания была снята в Барселоне. Ее героиня путешествует между морским побережьем и городскими улицами, демонстрируя, что современная свадебная эстетика не ограничивается традиционным белым платьем.

Самой эффектной деталью стилизации стала четырехметровая фата. Ее сочетали с непринужденной трикотажной одеждой, создав яркий контраст между торжественностью и комфортом.

Новый дроп — это история о предвкушении грандиозного события, о небольших ритуалах и моментах, которые зачастую оказываются не менее ценными, чем сама свадьба. А еще — о вещах, которые могут остаться в гардеробе гораздо дольше, чем один особенный день.

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