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Зип-свитшоты, поло и юбки: украинский бренд представил коллекцию для невест и не только
В коллекцию вошли удобные вещи в молочно-белой цветовой гамме, которые можно носить во время подготовки к свадьбе, в путешествии и после торжественного дня.
Украинский лайфстайл-бренд WEEKEND CLUB представил коллекцию Bridal Drop — In my Bride era, посвященную не только свадебной церемонии, но и особому периоду вокруг нее.
Это одежда для утра накануне свадьбы, примерок, встреч за чашкой кофе, прогулок по городу и романтического путешествия. Коллекция передает тот момент, когда слово Bride вдруг обретает личное значение.
В основе коллекции — удобные трикотажные изделия, переосмысленные в свадебной эстетике. Знакомые модели получили молочно-белую палитру, деликатную вышивку, минималистичные детали и надписи Bride и In my Bride era.
В линейку вошли костюм с свитшотом на молнии, юбка, лонгслив, футболка, майка и поло. Все вещи легко сочетать друг с другом и включить в повседневный гардероб уже после свадьбы.
Кампания была снята в Барселоне. Ее героиня путешествует между морским побережьем и городскими улицами, демонстрируя, что современная свадебная эстетика не ограничивается традиционным белым платьем.
Самой эффектной деталью стилизации стала четырехметровая фата. Ее сочетали с непринужденной трикотажной одеждой, создав яркий контраст между торжественностью и комфортом.
Новый дроп — это история о предвкушении грандиозного события, о небольших ритуалах и моментах, которые зачастую оказываются не менее ценными, чем сама свадьба. А еще — о вещах, которые могут остаться в гардеробе гораздо дольше, чем один особенный день.