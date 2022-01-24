Золото, огромные шляпы и много аксессуаров: в Париже прошел показ Schiaparelli

В новую коллекцию Дэниел Розберри вложил изысканность, комичность и немного юмора.
24 января в Париже стартовала Неделя моды, и одним из первых свою новую кутюрную коллекцию весна-лето 2022 представил Модный дом Schiaparelli. Шоу прошло в стенах парижского Petit Palais.
Креативный дизайнер бренда Дэниел Розберри в этом шоу решил отказаться от объема и цвета, поэтому в нарядах, показанных на подиуме, было представлено четыре оттенка: черный, золотой, белый и нежно-бежевый.
Также он удивил публику футуристичными шляпами с огромными полями, необычными сумками в форме планеты Сатурн и человеческих голов, металлическими аксессуарами для лица и тела, а также роскошным черным бархатом и нежным шелком.
Нельзя не отметить и обувь, ведь все модели были обуты в туфли на среднем каблуке, украшенные спереди золотом, а также конусы на жакетах и платьях в стиле Жан-Поля Готье.
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