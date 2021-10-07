Стильная одежда и обувь: певица и звезда Instagram назвала 5 трендов осеннего и зимнего сезонов

Украинская певица и блогер SHADU продемонстрировала вещи, которые нужно приобрести, чтобы быть в тренде.

Украинская певица и блогер SHADU опубликовала в Instagram видеоролик, в котором продемонстрировала пять трендов осени и зимы 2021.

Чтобы быть стильным в этом году, вы должны иметь в своем гардеробе: пайетки, темный деним, бахрому, косынку и лакированный плащ.

"Пайетки

Негаданно нежданно пайетки возвращаются в моду! И теперь они не только для вечерней моды, но и для дневной! Смело соединяй юбку в пайетках с грубыми ботинками и небрежно заправленной шелковой блузой.



Темный деним

Это самый удобный, как по мне, тренд, потому что его можно сочетать с чем угодно. Не бойтесь сделать total look, например, соедините юбку и тренч из темного денима в одном образе.



Бахрома

Юбки, куртки, платья и даже брючные костюмы можно смело покупать с бахромой! Это один из главных трендов этого сезона.



Косынка

Когда-то асоциирующиеся лишь с гардеробом бабушек, этот аксессуар вновь вернул себе былую славу и стал настоящим маст-хевом. И этом сезоне он никуда не собирается деваться!



Лаковый плащ

Впереди выход третьей части "Матрицы", но а пока мы все можем почувствовать себя немножечко Тринити)) Один из моих любимых трендов! Это сексуально, стильно и просто эстетически красиво!", - написала в соцсети артистка.

SHADU также показала трендовую обувь этой осенью и зимой: грубые ботинки, квадратный мыс, клоги, платформа, жокейские сапоги, унты, луноходы.

"Грубые ботинки

Тренд не первой свежести, который не исчезнет и в этом сезоне! Вы знаете, я обожаю массивные ботинки и ношу их как с джинсами, так и с легкими платьями, и даже с городскими спортивными костюмами.

⠀

Квадратный мыс

Мода, как всегда, возвращаются к эстетике прошлого, в этот раз "привет" из 90х! Ну, во-первых, это удобно! Как же трудно девочкам с широкой стопой было носить зауженный носок!

⠀

Клоги

Все модницы Европы уже успели приобрести себе эти тапули. Мне кажется, для нашего славянского менталитета этот тренд дойдет немного позже.

⠀

Платформа

Это мой личный любимый тренд! Как же хочется удлинить рост и ноги, а этот неудобный подъем в обуви на шпильке не дает возможности чувствовать себя комфортно! В этом сезоне ноги от ушей сможет позволить себе любая девочка! Несмотря на высоту каблука, в этой обуви очень удобный подъем благодаря платформе!

⠀

Жокейские

Красиво, эстетично! Но такие сапоги подходят только девочкам с высоким ростом. Такие как я малыши будут выглядеть в них просто нелепо!

⠀

Унты и луноходы

Теперь нам не страшны даже рекордные морозы! Точнее даже в рекордные морозы мы сможем выглядеть супер модно. Ну разве не красота?" - рассказала певица.

Блогер в своих видео помогает подписчикам подбирать для себя трендовые вещи и создавать стильные луки. Кстати, свои аутфиты певица создает в основном из одежды с массмаркетов, показывая простоту и доступность каждой моднице.

"Я всегда фанатела от моды, красивых вещей и стиля. Но, к сожалению, было время, когда у меня не было возможности стильно одеваться — сначала финансовой, а потом некому было подсказать, что я делаю не так. Поэтому мне очень хочется подсказать девочкам, что стоит покупать, а что нет", — сказала SHADU.

Читайте также: Какую верхнюю одежду купить на осень 2021: модные советы от Андре Тана

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку