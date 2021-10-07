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Стильная одежда и обувь: певица и звезда Instagram назвала 5 трендов осеннего и зимнего сезонов

Стильная одежда и обувь: певица и звезда Instagram назвала 5 трендов осеннего и зимнего сезонов

Певица SHADU/Пресс-служба

Украинская певица и блогер SHADU продемонстрировала вещи, которые нужно приобрести, чтобы быть в тренде.

Украинская певица и блогер SHADU опубликовала в Instagram видеоролик, в котором продемонстрировала пять трендов осени и зимы 2021.

Чтобы быть стильным в этом году, вы должны иметь в своем гардеробе: пайетки, темный деним, бахрому, косынку и лакированный плащ.

"Пайетки
Негаданно нежданно пайетки возвращаются в моду! И теперь они не только для вечерней моды, но и для дневной! Смело соединяй юбку в пайетках с грубыми ботинками и небрежно заправленной шелковой блузой.

Темный деним
Это самый удобный, как по мне, тренд, потому что его можно сочетать с чем угодно. Не бойтесь сделать total look, например, соедините юбку и тренч из темного денима в одном образе.

Бахрома
Юбки, куртки, платья и даже брючные костюмы можно смело покупать с бахромой! Это один из главных трендов этого сезона.

Косынка
Когда-то асоциирующиеся лишь с гардеробом бабушек, этот аксессуар вновь вернул себе былую славу и стал настоящим маст-хевом. И этом сезоне он никуда не собирается деваться!

Лаковый плащ
Впереди выход третьей части "Матрицы", но а пока мы все можем почувствовать себя немножечко Тринити)) Один из моих любимых трендов! Это сексуально, стильно и просто эстетически красиво!", - написала в соцсети артистка.

SHADU также показала трендовую обувь этой осенью и зимой: грубые ботинки, квадратный мыс, клоги, платформа, жокейские сапоги, унты, луноходы.

"Грубые ботинки
Тренд не первой свежести, который не исчезнет и в этом сезоне! Вы знаете, я обожаю массивные ботинки и ношу их как с джинсами, так и с легкими платьями, и даже с городскими спортивными костюмами.

Квадратный мыс
Мода, как всегда, возвращаются к эстетике прошлого, в этот раз "привет" из 90х! Ну, во-первых, это удобно! Как же трудно девочкам с широкой стопой было носить зауженный носок!

Клоги
Все модницы Европы уже успели приобрести себе эти тапули. Мне кажется, для нашего славянского менталитета этот тренд дойдет немного позже.

Платформа
Это мой личный любимый тренд! Как же хочется удлинить рост и ноги, а этот неудобный подъем в обуви на шпильке не дает возможности чувствовать себя комфортно! В этом сезоне ноги от ушей сможет позволить себе любая девочка! Несмотря на высоту каблука, в этой обуви очень удобный подъем благодаря платформе!

Жокейские
Красиво, эстетично! Но такие сапоги подходят только девочкам с высоким ростом. Такие как я малыши будут выглядеть в них просто нелепо!

Унты и луноходы
Теперь нам не страшны даже рекордные морозы! Точнее даже в рекордные морозы мы сможем выглядеть супер модно. Ну разве не красота?" - рассказала певица.

Блогер в своих видео помогает подписчикам подбирать для себя трендовые вещи и создавать стильные луки. Кстати, свои аутфиты певица создает в основном из одежды с массмаркетов, показывая простоту и доступность каждой моднице.

"Я всегда фанатела от моды, красивых вещей и стиля. Но, к сожалению, было время, когда у меня не было возможности стильно одеваться — сначала финансовой, а потом некому было подсказать, что я делаю не так. Поэтому мне очень хочется подсказать девочкам, что стоит покупать, а что нет", — сказала SHADU.

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