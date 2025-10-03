- Дата публикации
Тренд осени: "бабушкина" прическа из 50-х возвращается в моду
Миучча Прада вернула на подиум прическу 1950-х годов, популярную среди женщин.
«Бабушкина» прическа с 1950-х стала трендом благодаря показу бренда Miu Miu. Укладка имеет очень четкую отсылку к стилю прошлых поколений.
Об этом пишет Vogue.
Речь идет о двух вариантах стрижки каре — до ушей и чуть выше плеч с завернутыми внутрь концами прядей.
Отмечается, что укладку следует делать с помощью фена и расчески-брашинга, создавая максимальный объем у корней и общую квадратную форму прически.
«Волосы должны выглядеть немного жесткими и тяжелыми, поэтому не жалейте мусса, крема или лака», — отметили редакторы.
В 50-х годах такая стрижка была олицетворением стабильности и женственности. Объемная и немного жесткая форма придает ощущение силы. Несмотря на свои ретро-настроения, прическа может выглядеть довольно стильно в сочетании с модным и современным нарядом.
