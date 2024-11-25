10 случаев, когда Сара Джессика Паркер одевалась как Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

Актриса Сара Джессика Паркер прославилась благодаря роли в сериале "Секс в большом городе", в частности все и по сей день обсуждают ее образы, придуманные Патрицией Филд. Сама же актриса часто говорит в интервью обсуждая наряды “это не я, это - Кэрри”, имея в виду, что оделась в стиле своего экранного персонажа.

Хотя настолько ли так разняться стиль Сары Джессики и Кэрри Брэдшоу? На самом деле, рассматривая наряды актрисы можно заметить, что она часто вдохновлялась героиней сериала, поэтому стили этих двух женщин - реальной и выдуманной - переплетены уже давно в один единый.

Посмотрите, как Сара Джессика Паркер копировала стиль Кэрри Брэдшоу и надевала свои вещи в сериале в нашей подборке ниже.

1. Серый топ

Этот серый топ без бретелек у актрисы был еще до того как появился в сериале. Она неоднократно его надевала на мероприятия, а затем снялась в нем в третьем сезоне сериала, в 13-м эпизоде, который назывался "Бегство из Нью-Йорка".

Сара Джессика Паркер / фото: Getty Images

2 . Топ от Marni

На съемках 5 сезона актрису подловили на улице в Нью-Йорке. В тот период Паркер была беременна, поэтому носила в основном свободные наряды, которые бы скрывали это. Один из таких образов включал белый топ на бретельках от бренда Marni. Его она носила после съемок, уже в обычной жизни.

Сара Джессика Паркер / фото: Getty Images

3. Топ и юбка

Паркер получила премию за "Лучшую женскую роль в комедийном сериале" на 7-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в 2001 году. Тогда она вышла на публику в луке Prada, который включал топ-бандо и юбку. В похожем наряде она снялась в "Сексе в большом городе" в 12 эпизоде второго сезона.

Сара Джессика Паркер / фото: Getty Images, скриншот с видео

4. Яркое пальто

В 2016 году, спустя много лет после завершения съемок, Сара Джессика Паркер сходила на интервью в Нью-Йорке. Она тогда носила то же пальто, что и ее героиня в сериале.

Сара Джессика Паркер / фото: Getty Images

5. Платье с рюшей

Сара Джессика Паркер во время весеннего гала-концерта NYC Lincoln Center Ballet 2004 в Линкольн-центре появилась практически в идентичном платье своей героине в сериале. Вот только платье Кэрри из шестого сезона от Oscar De La Renta было розовым.

Сара Джессика Паркер / фото: Getty Images

6. Платье с бахромой

Гламурное платье в стиле ревущих двадцатых актриса выбрала для летней вечеринки в галерее в 2013 году. Это был наряд от Naeem Khan, но в очень похожем платье, только от Alberta Ferretti, она появилась в последнем сезоне.

Сара Джессика Паркер / фото: Getty Images

7. Вечернее платье

Кэрри надела платье бежевого цвета от Donna Karan во втором сезоне. У наряда не было бретелек, а его цвет практически сливался с ее кожей. Похожий наряд Паркер надела на осенний гала-концерт New York City Ballet в 2010 году.

Сара Джессика Паркер / фото: Getty Images, скриншот с видео

8. Платье с пачкой

В 2021 году на премьерный показ сериала "И просто так…" актрисы пришла в фиолетовом платье от бренда Oscar de la Renta, которое дополняла накидка. Это платье с фатиновой юбкой ассоциировалось в культовой балетной пачкой, которая появлялась в каждой заставке сериала, а также с платьем с финального эпизода. Этот наряд актриса еще хранит.

Сара Джессика Паркер / фото: Getty Images

9. "Голое" платье

Сексуальное мини-платье с "голой" спиной и тонкими бретельками, которое было сделано в цвете, который повторял оттенок кожи, актриса появилась в первом сезоне. Это было идеально скроенное платье от Donna Karan, в котором Кэрри казалась голой. В этом же наряде Сара Джессика вышла на красную дорожку Vogue Fashion Awards в 1997 году. Вероятно, нарядом актриса решила привлечь внимание к сериалу "Секс в большом городе", который уже в 1998 вышел в эфир.

Сара Джессика Паркер / фото: Getty Images, скриншот с видео

10. Очень короткие шорты

В 1999 году Сара Джессика Паркер посетила светское мероприятие Нью-Йорке, на которое пришла в мини-шортах, атласном топе без бретелек, которые дополнила сумкой и туфлями. В очень похожем луке, но от Claude Pierlot, актриса в скором появилась в 4 сезоне сериала.

Сара Джессика Паркер / фото: Getty Images, скриншот с видео

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