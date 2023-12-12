12 знаменитостей, которые надевали наряды от украинских брендов в 2023 году

Предлагаем вспомнить, кто же из зарубежных звезд был замечен в наших брендах.

В 2023 году украинские бренды пользовались особой популярностью в мире и не прошли и мимо иностранных знаменитостей и певиц. В нарядах от наших дизайнеров звезды выходили на сцену, прогулки и даже ходили на свидания.

Леони Ханне

Очаровательный немецкий блогер, модель и инфлюэнсер Леони Ханне не раз носила украинские бренды, выражала нашему народу свою искреннюю поддержку и сочувствие, но одним из ее самых красивых и запоминающихся образов в этом году было нежное платье, которое она надела на красную дорожку 80-го Венецианского кинофестиваля.

Ее наряд был от украинского бренда WONÁ Concept в пудровом оттенке. Платье разработали и сшили специально для Леони и этого события.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Селена Гомес

Актриса и певица также надела украинский бренд. Во время съемок в сериале "Убийства в одном здании" она появилась в тренче от Olēnich. Он был выполнен из эко-кожи в модном вишнево-коричневом оттенке. Модель отличалась большими лацканами, ремнем в тон и пряжками.

Селена Гомес на съемках сериала "Убийства в одном здании" / Фото: Getty Images

Кэти Холмс

Актриса позировала для издания Glamour в платье от украинского бренда Bevza. На Кэти было длинное нежно-желтое платье под названием "Броник", которое впервые бренд представил на Неделе моды в Нью-Йорке.

Бейонсе

Одним из самых нашумевших появлений звезд в украинских брендах было, конечно же, мини-платье американской суперзвезды Бейонсе от бренда Frolov, в котором она выступила на концерте в Дубае.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Также звезда включила в свою программу выступлений на мировом туре шляпы с огромными полями от Руслана Багинского.

Хейли Бибер

Американскую модель и основательницу косметического бренда Rhode - Хейли Бибер - заметили в Нью-Йорке после свидания с мужем Джастином Бибером. В тот вечер на девушке было нежное и лаконичное платье от украинского устойчивого бренда Anna October. Модель называется Waterlily.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Рита Ора

Британская певица решила прогуляться по Нью-Йорку как-то в стильном джинсовом луке, а был он от украинского дизайнера Лилии Литковской и состоял из широких брюк и верха в виде рубашки с удлиненными рукавами.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Меган Трейнор

Автор хита Made You Look посетила как-то музыкальный проект Australian Idol в черном жакете от Gasanova. Изделие было расшито кристаллами Swarovski на плечах и в передней части. Называется этот жакет Crystal Jacket.

Хайди Клум

50-летняя супермодель произвела фурор своим появлением на светском мероприятии Baby2Baby, поскольку надела необычное черное платье от украинского модельера Леси Верлингьери. Также в нарядах от Верлингьери появлялись и другие звезды - Уоллис Дэй и Tems.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Эмили Ратажковски

Американскую модель заметили папарацци, когда она вышла на прогулку со своим псом по кличке Коломбо в Нью-Йорка. Девушка была в стильном и теплом образе, поскольку надела коричневый пуховик от украинского бренда ienki ienki.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Софи-Александра, принцесса Баварии

В этом году состоялась свадьба принца Баварии Людвига и его возлюбленной Софи-Александры. Софи надела на свадьбу платье от Reem Acra, которое она сочетала с роскошной длинной фатой, созданной украинским брендом WONÁ Concept.

Софи-Александра, принцесса Баварии / Фото: Getty Images

Софи-Александра, принцесса Баварии / Фото: Getty Images

Мэми Гаммер

Дочь американской актрисы Мерил Стрип, посетила благотворительное мероприятие Academy Museum Gala в черном длинном приталенном платье от украинского бренда Bevza. Наряд является частью коллекции весна-лето 2024. У шелкового платья были тонкие бретельки, квадратное декольте и обнаженная спина. Главным украшением этого лаконичного и элегантного наряда стали небольшие вырезы в зоне груди.

Мэми Гаммер / Фото: Getty Images

Ингрид Эндресс

Кантри-певица надела смелый наряд т тоже от украинского бренда Bevza на "Грэмми" и выгляде просто изумительно. Платье получило название "Черная хустка", выполнено из креп-вискозы и вошло в коллекцию весна-лето 2023. Длинный наряд имел тонкие бретельки, которые завязывались на шее, а также вырезы на ягодицах.

Ингрид Эндресс / Фото: Associated Press

Ингрид Эндресс / Фото: Associated Press

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