13 самых известных причесок принцессы Дианы, которые она носила на протяжении многих лет

Принцесса Диана / © Associated Press

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В основном за её прическу отвечал парикмахер Сэм Макнайт. Они познакомились во время фотосессии для Vogue в 1990 году, тогда Макнайт укоротил волосы принцессы, чтобы лучше подчеркнуть её силу характера и соответствовать моде того времени, пишет InStyle.

«Знаменитая стрижка пикси принцессы Дианы олицетворяла новую, сильную и независимую женщину, — размышляет парикмахерша Аннагджид «Ки» Тейлор. — Её прическа была не просто стрижкой; она стала прощанием с традиционным образом принцессы и шагом к образу «народной принцессы»».

Макнайт и Диана работали вместе в течение семи лет.

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«Не было никаких грандиозных планов или мудбордов — всё происходило очень спонтанно и легко, — вспоминает Макнайт об их сеансах. — 20 минут на укладку феном, 30 — если была тиара!»

Хотя прически Дианы неразрывно ассоциируются с 1980-ми и 1990-ми годами, они по-прежнему остаются прекрасным источником вдохновения для современных стрижек.

«Самое замечательное в прическах принцессы Дианы — это то, что можно экспериментировать с длиной и пробором, чтобы найти вариант, который лучше всего подходит именно вам и форме вашего лица», — говорит Тейлор.

А если не знаете, какой вариант выбрать, прислушайтесь к совету самого Макнайта: «Чтобы прическа выглядела современно, просто слегка взъерошьте её!»

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Далее — 13 культовых стрижек принцессы Дианы, которые могут вдохновить вас на собственное королевское преображение.

Расческа для волос

Принцесса Диана / © Getty Images

Хотя принцессу Диану чаще всего ассоциируют с короткими стрижками, эта укладка на волосах до плеч буквально излучает сдержанную роскошь. Черепаховый гребень демонстрирует силу удачно подобранного аксессуара: он привлекает внимание к лицу и подчеркивает густоту и здоровый вид её естественной длины.

Свадебная прическа

Принцесса Диана / © Associated Press

Невозможно говорить о прическах принцессы Дианы, не упомянув её свадебный образ, который особенно нравится Тейлор.

«Ее короткая многослойная стрижка „боб“ была объемной и уложенной набок, чтобы гармонично сочетаться с тиарой на голове, — говорит стилист. — В последующие годы Диана неоднократно переосмысливала этот образ, сделав его своим фирменным стилем».

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Прическа для балета

Принцесса Диана / © Getty Images

Еще один любимый образ Тейлор — прическа, которую Диана выбрала для посещения балета.

«Она зачесала свою стрижку пикси за ухо и дополнила её прямой челкой, — рассказывает Тейлор. — Это совершенно другой образ по сравнению с её привычной объёмной стрижкой пикси, а гладкая укладка выглядела чрезвычайно изысканно и элегантно».

И действительно, отсутствие привычного объёма делает эту причёску удивительно современной.

Wolf Cut

Принцесса Диана / © Getty Images

Эта версия от Дианы сочетает аккуратный, ухоженный вид с длинной элегантной челкой, оставляя место для легкой небрежности. Многослойность на макушке и ровный срез сзади помогут воссоздать королевский эффект. Дополните образ большими очками-авиаторами и золотыми серьгами-кольцами — и вы получите вневременной стиль.

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Slick Back

Принцесса Диана / © Getty Images

Пусть королевский статус не вводит вас в заблуждение: создать современную «стрижку принцессы» гораздо проще, чем кажется.

«Короткая, чёткая и не требующая лишних усилий», — именно так описывает её Сэм Макнайт. «Не усложняйте».

Его любимый вариант — гладко зачесанная короткая стрижка с глубоким боковым пробором, текстурой «мокрых волос» и слегка закрученными вверх кончиками.

Пернатая тиара

Принцесса Диана / © Getty Images

Эта прическа начала 1980-х годов отличается характерной «перьевой» текстурой, которая вновь вернулась в моду. Выраженная фактура и разная длина прядей (с лёгким оттенком стиля «маллет») позволяют создать ту самую непринуждённую небрежность, которую советует Макнайт, — независимо от того, будете ли вы носить тиару или нет.

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Мечта 1980-х

Принцесса Диана / © Getty Images

Если вы стремитесь к стилю 1980-х, эта объемная светлая стрижка «боб» станет самым быстрым способом его воссоздать.

«Попросите своего стилиста сделать короткую стрижку боб с большим объемом, — советует Тейлор. — Не обязательно в точности копировать высоту прически Дианы. Достаточно использовать текстурирующий спрей или лак для волос, чтобы добиться нужной пышности».

Цветочный шиньон

Принцесса Диана / © Getty Images

Это скорее не стрижка, а прическа, которую стоит попробовать. Пикси Дианы, украшенная шелковыми цветами, создает иллюзию шиньона. Аксессуары сбоку или сзади полностью меняют силуэт короткой стрижки, позволяя на один вечер почувствовать себя обладательницей длинных волос.

Скульптурный боб

Принцесса Диана / © Getty Images

Тем, кто предпочитает чуть более длинную стрижку, стоит обратить внимание на этот «пернатый» боб с распущенными наружу прядями. Объемная укладка Дианы открывает лицо и подчеркивает его изящные черты, а также прекрасно сочетается с её тёплой персиковой палитрой макияжа.

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Классическая Диана

Принцесса Диана / © Getty Images

«В начале 1990-х короткие стрижки стали чрезвычайно популярными после пышных причесок 1980-х, и принцесса Диана не просто поддержала эту тенденцию — она сама её запустила», — говорит Тейлор.

Классическая стрижка Дианы отличалась лёгким объёмом на затылке, густой челкой и текстурированными прядями, создавая элегантный образ, который остаётся актуальным и сегодня.

«Сами стрижки были очень простыми, — вспоминает Макнайт. — Магию создавала сама Диана».

Удлиненный боб с локонами

Принцесса Диана / © Getty Images

Объемные прически Дианы входят в число её самых известных образов: они идеально обрамляли лицо и придавали волосам роскошный объём. В этом варианте она носит одну из самых длинных версий боба — почти до плеч — с мягкими, небрежно подкрученными локонами, которые кажутся более естественными и современными, чем типичные жесткие укладки 1980-х.

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Пернатая челка

Принцесса Диана / © Getty Images

Чёлка, частично открывающая лоб, и лёгкие перьевые слои на макушке делают эту причёску особенно интересной. Различная длина прядей у линии роста волос придает образу глубину, не превращая его в слишком ретро-стиль. В результате получается элегантная версия короткой стрижки с боковой челкой, которую при желании можно сделать более панковской, слегка взъерошив волосы.

Изысканный Shag

Принцесса Диана / © Getty Images

Диану можно смело назвать одной из пионерок стрижки shag, которая вновь переживает всплеск популярности. В этом образе середины 1990-х обратите внимание на легкий боковой пробор, плавно переходящий в челку иьсящие пряди, которые отводят взгляд от лица и красиво контрастируют с более длинными слоями по бокам и сзади. Именно эта деталь делает прическу легкой, динамичной и очень современной.

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