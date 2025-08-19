Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор обожает носить наряды испанских дизайнеров, а также обувать комфортные тканевые эспадрильи или сандалии на плоской подошве. Рассмотрим ее образы детальнее.

Рубашка в сочетании с брюками

Принцесса Леонор / © Getty Images

Этим летом принцесса Астурийская приехала поддержать своего отца короля Филиппа VI, который принимал участие в парусных соревнованиях. Леонор надела короткую рубашку Indie & Cold с вышивкой, сочетав ее с белыми льняными брюками и сандалиями на плоской подошве, а через плечо у нее висела маленькая плетенная сумка на длинном кожаном ремешке. Волосы девушки были распущены, в ушах были золотые серьги, а на голове очки от солнца.

Платье матери-королевы

Королева Летиция и принцесса Леонор в платье матери / © Getty Images

На приеме для представителей властей и Балеарского общества во дворце Маривент Леонор появилась в платье из гардероба своей матери королевы Летиции. Это было белое платье-макси с принтом от Desigual, с открытыми плечами и оборками на подоле, в котором королева Летиция появилась на этом же приеме только двумя годами ранее. Леонор была обута в синие эспадрильи на платформе от Calzados Picón, а образ дополнила крупными золотыми серьгами от Suma Cruz.

Сарафан на бретельках

Принцесса Леонор / © Getty Images

Для семейного ужина Леонор выбрала платье на бретельках грязно-зеленого цвета с белым принтом от El Corte Inglés. Наряд длины макси она носила с кожаными эспадрильями на ровной подошве Polin et Moi и молочной сумкой с коричневой ручкой на плече от местного бренда Feel Mallorca.

Топ и брюки

Принцесса Леонор / © Getty Images

Комфортный белый топ в мелкий цветочный принт на пуговицах и без бретелек от итальянского бренда Subdued принцесса Леонор носила в сочетании с белыми льняными прямыми брюками и эспадрильями на платформе Mint & Rose отправляясь на шопинг со своей мамой Летицией и сестрой Софией. Тогда образ принцессы дополнила синяя плетенная сумка, золотые серьги в ушах и золотая подвеска с крупным колоном, похоже, в виде цветка на шее.

Зеленое платье Mango

Принцесса Леонор со своей сестрой Софией / © Getty Images

А для очередной семейной фотосессии принцесса Леонор как-то выбрала насыщенное зеленое платье Mango с короткими рукавами и длинным рядом пуговиц, которое идеально сочеталось с белыми тканевыми эспадрильями на завязках и платформе снова от бренда Mint & Rose, похоже, любимчика у Леонор.

Белая классика

Принцесса Леонор / © Getty Images

Белый цвет — один из самый актуальных для любого отпуска и королевский тут не исключение. В 2022 году во время визита в Вальдемосский монастырь Леонор надела белое короткое платье от Sfera с объемными рукавами и узорами и завязками на груди. А к нему подобрала белые эспадрильи от Mint & Rose и небольшие золотые серьги-кольца.

