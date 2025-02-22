Аристократка и супермодель: как выглядела в день свадьбы Стелла Теннант, которая покончила с собой

Стелла Теннант - известная британская супермодель, которая происходит из аристократической семьи - она была младшей из трех детей Тобиаса Теннанта, сына 2-го барона Гленконнера, а четвероюродной сестрой Дианы, принцессы Уэльской.

Она выросла на ферме, получила образование в школе Сент-Эндрюс в Шотландии, а также училась на скульптора Школе искусств Винчестера. Однако свою жизнь Стелла связала с моделингом и стала в начале 90-х одной из самых востребованных британских манекенщиц. Карьеру она начала в 1993 году, когда ее случайно заметил американский фотограф Стивен Майзель в Лондоне и предложил сняться для модного издания. Она сотрудничала с Карлом Лагерфельдом, Марком Джейкобсом, Александром Маккуином и Джанни Версаче. В 1999 году она вышла замуж в своей родной Шотландии за французского фотографа и Дэвида Ласнета, свадьба состоялась 22 июня.

Стелла Теннант / Фото: Getty Images

Свадебное платеь невесты было простым и лаконичным, больше похожим на наряд выпускницы. Его разработал для нее бренд Helmut Lang. Это был наряд выше колен из тонкой ткани, который дополняла белая накидка на плечи. Невеста дополнила образ босоножками на каблуках и букетом ландышей в руке.

Стелла Теннант / Фото: Getty Images

Пара прожила в браке почти 21 год - они объявили о расставании в 2020 году. Супруги владели конюшней в Эдинбурге и поместьем в пригороде. В том же 2020 году, в возрасте 50 лет, она скончалась. Причиной смерти стало самоубийство.

Читайте также: