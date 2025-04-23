Аудиенция у Папы Франциска: кто из принцесс, королев и первых леди встречался с понтификом

Елена Зеленская и Папа Франциск / © Getty Images

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На протяжении столетий женщины при встрече с Папой Римским носят исключительно два цвета — черный и белый, а также дополняют образы мантильей. Белое носить разрешается только нескольким женщинам в мире, которым понтифик дал на это разрешение.

Поскольку Папа Франциск ушел из жизни в пасхальный понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет, предлагаем вспомнить, с кем он встречался на аудиенциях и что носили гостьи Ватикана.

Королева Камилла

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Папа Франциск после схождения Чарльза III на престол встретился с ним впервые. Аудиенция королевской пары состоялась 9 апреля 2025 года. Королева Камилла носила лаконичное черное платье любимого фасона от Anna Valentine. Накидку на голову она не надела.

© Getty Images

Елена Зеленськая

Папа Франциск встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой Зеленской во время частной аудиенции в Ватикане в субботу, 8 февраля 2020 года. Первая леди Украины носила наряд с баской, который дополняли шляпка с вуалью, тонкий пояс и туфли.

© Associated Press

Королева Летиция

Папа Франциск встречался с королем Испании Филиппом VI и королевой Испании Летицией во время частной аудиенции в личной библиотеке понтифика в Ватикане, 30 июня 2014 года. Королева Испании разрешено носить белый цвет в Ватикане, поэтому она выбрала строгий костюм с юбкой, но немного нарушила протокол, поскольку отказалась от мантильи и выбрала туфли с открытым мысом.

© Associated Press

Джилл Байден

Президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден посетили Ватикана 29 октября 2021 года. Первая леди Америки надела костюм в леопардовый принт от бренда Adam Lippes. Образ она дополнила кружевной мантильей.

© Associated Press

Королева Рания

Папа Франциск встретился с королем Иордании Абдаллой II и его женой королевой Ранией в Ватикане 29 августа 2013 года. Королева выбрала лаконичное черное платье, но нарушила протокол и покрыла голову белым платком.

© Associated Press

Мелания Трамп

Папа Франциск встречался с президентом Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп во время первой каденции американского президента. Встреча случилась 24 мая 2017 г ода. Мелания Трамп носила кружевной наряд от Dolce & Gabbana.

© Associated Press

Королева Максима

Папа Франциск встречался с королем Нидерландов Виллемом-Александром, его женой королевой Максимой не один раз, но именно на этом фото они познакомили его со своими тремя дочерьми: Катариной-Амалией, Алексией и Арианой. Снимок сделан в Ватикане 25 апреля 2016 года. Максима хоть и католичка, но ей не разрешено носить белое, поэтому она появилась перед Папой в длинном черном наряде.

© Associated Press

Брижит Макрон

Папа Франциск встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит во время их частной аудиенции в Ватикане 26 июня 2018 года. Первая леди Франции отказалась от головного убора и надела только строгое черное платье.

© Associated Press

Королева Матильда

Папа Франциск, король Бельгии Филипп и королева Матильда втречались 9 марта 2015 года. Королеве Бельгии разрешено носить при Папе белый цвет, поэтому она выбрала красивый наряд с платьем и пальто, которые дополнила белым кружевом на голове.

© Associated Press

Агата Корнхаузер-Дуда

Папа Франциск встречался с президентом Польши Анджеем Дудой, его женой Агатой Корнхаузер-Дудой 9 ноября 2015 года. На аудиенции также присутствовала дочь пары Кинга Дуда.

© Associated Press

Королева Мэри

Папа Франциск встречался с Фредериком Х, когда он был еще кронпринцем. Аудиенция состоялась 8 ноября 2018 года и на ней также присутствовала королева Мэри, которая тогда тоже еще носила статус кронпринцессы. Мэри надела строгий наряд и покрыла голову кружево, как и нужно по протоколу.

© Associated Press

Королева Сильвия

Папа Франциск встретился с королевой Швеции Сильвией и ее дочерью принцессой Мадлен. Также с ними на фото муж Мадлен Кристофером О'Ниллом и их дочь. Снимок сделан в Ватикане 27 апреля 2015 года. Королева и принцесса, согласно традиции, надели все черное и покрыли головы кружевом.

© Associated Press

Королева София

Папа Франциск встретился с королем Испании Хуаном Карлосом и королевой Софией во время частной аудиенции в Ватикане 28 апреля 2014 года. Ее Величество носит белые костюм, поскольку она одна из семи женщин в мире, кому это позволено.

© Associated Press

Великая герцогиня Люксембурга Мария Тереза

Папа Франциск позирует с Великим герцогом Люксембурга Анри и его супругой Великой герцогиней Марией Терезой и их внуками принцем Габриэлем, принцем Ноем и принцессой Амалией по случаю их частной аудиенции в Ватикане 21 марта 2016 года. Герцогине разрешено носить белый цвет, поэтому она надела лаконичный костюм.

© Associated Press

Княгиня Монако Шарлин

Папа Франциск встретился с княгиней Шарлин и князем Монако Альбером II во время частной аудиенции в Ватикане 18 января 2016 года. Княгине впервые было разрешено надеть белый цвет.

© Associated Press