Балетки в гардеробе принцессы Уэльской: три любимые модели Кейт
Супруга принца Уильяма не так уж часто носит балетки, но иногда все же появляется в них на публике. У принцессы есть несколько любимых, которые она носит, рассказываем о них подробнее.
Бежево-черные «Alicia» от Camilla Elphick
Однажды Кэтрин появилась на Королевском благотворительном кубке по поло в Виндзоре, чтобы поддержать своего мужа принца Уильяма на соревнованиях. Тогда принцесса надела белое летнее платье от Emilia Wickstead А-силуэта в сочетании бежевыми балетками с черными остроносыми носами под названием «Alicia» от Camilla Elphick. Для мероприятия на траве — это был очень удачный выбор.
Черные балетки от Boden
В гардеробе у принцессы Уэльской есть балетки с острым носком и квадратной кожаной плетенной пряжкой от бренда Boden. Кэтрин носила их в сочетании с черными классическими брюками и красным твидовым блейзером от Zara.
Их же принцесса Уэльская обувала в сочетании с черными брюками LK Bennett, бежевым топом и двубортным блейзером от Reiss. В таком луке Кэтрин приезжала с визитом в The Baby Bank в Виндзоре.
Замшевые с ремешками от Russell & Bromley
Черный цвет, похоже, любимый у Кейт, когда дело касается балеток. В гардеробе принцессы есть черные замшевые балетки от британского бренда Russell & Bromley с перекрещивающимися ремешками, модель называется «Xpresso». У них остроносая форма и они отлично фиксируются на ноге.
Принцесса носила их в сочетании с белыми брюками и черным пальто во время поездки в Пакистан с принцем Уильямом. В гардеробе Кейт есть точно такая же модель нежно-розового цвета.
