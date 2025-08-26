Балетки в гардеробе принцессы Уэльской: три любимые модели Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Бежево-черные «Alicia» от Camilla Elphick

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Однажды Кэтрин появилась на Королевском благотворительном кубке по поло в Виндзоре, чтобы поддержать своего мужа принца Уильяма на соревнованиях. Тогда принцесса надела белое летнее платье от Emilia Wickstead А-силуэта в сочетании бежевыми балетками с черными остроносыми носами под названием «Alicia» от Camilla Elphick. Для мероприятия на траве — это был очень удачный выбор.

Черные балетки от Boden

В гардеробе у принцессы Уэльской есть балетки с острым носком и квадратной кожаной плетенной пряжкой от бренда Boden. Кэтрин носила их в сочетании с черными классическими брюками и красным твидовым блейзером от Zara.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Их же принцесса Уэльская обувала в сочетании с черными брюками LK Bennett, бежевым топом и двубортным блейзером от Reiss. В таком луке Кэтрин приезжала с визитом в The Baby Bank в Виндзоре.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Замшевые с ремешками от Russell & Bromley

Черный цвет, похоже, любимый у Кейт, когда дело касается балеток. В гардеробе принцессы есть черные замшевые балетки от британского бренда Russell & Bromley с перекрещивающимися ремешками, модель называется «Xpresso». У них остроносая форма и они отлично фиксируются на ноге.

Принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям / © Getty Images

Принцесса носила их в сочетании с белыми брюками и черным пальто во время поездки в Пакистан с принцем Уильямом. В гардеробе Кейт есть точно такая же модель нежно-розового цвета.

Напомним, ранее мы показывали образы принцессы Уэльской в брючных костюмах.