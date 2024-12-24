Банты в образах принцессы Кейт: рассматриваем лучшие выходы 2024 года

В этом году принцесса Уэльская Кейт не часто появлялась на публичных мероприятиях, но в те несколько редких выходов, которые были, она использовала в своих образах банты. Рассмотрим выходы супруги принца Уильяма более детально.

Появление Кейт на параде Trooping the Colour

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Это был первый и такой долгожданный выход принцессы Уэльской после того, как стало известно, что она проходит профилактическую химиотерапию. На параде в честь дня рождения короля Чарльза в июне 2024-го Кейт появилась в белом платье с черной отделкой от Jenny Packham, которое Кейт надевала на предкоронационный обед в мае 2023 года. Наряд был переделан в совершенно другой образ с простым, но ярким полосатым бантом на вырезе.

Визит Кейт в Саутпорт

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Во время визита Кейт и Уильяма в Саутпорт в октябре, принцесса Уэльская также отдала предпочтение наряду с бантом.

На ней было темно-бордовое платье в мелкий горох от Whistles, которое она сочетала с двубортным длинным пальто Alexander McQueen, в руках принцессы был миниатюрный клатч Emmy London, а обула она коричневые туфли из замши Gianvito Rossi на каблуках. Образ получился очень элегантным.

Кейт на службе памяти в Лондоне

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

В воскресенье памяти, когда королевская семья собралась на мероприятия около Кенотафа в Лондоне, все ждали и появления принцессы Уэльской, которая накануне посетила Фестиваль памяти в Королевском Альберт-холле.

На центральном балконе Министерства иностранных дел на Уайтхолл принцесса Уэльская появилась вместе с герцогиней Эдинбургской Софи, которая невербально показывала ей свою поддержку.

В этот раз принцесса Кейт появилась в перешитом черном пальто от Catherine Walker c бархатным бантом на шее, шляпе-таблетке с вуалью от Juliette Botterill Millinery, а изюминкой ее образа (кроме банта) стали жемчужные серьги-висюльки с бриллиантами покойной королевы Елизаветы II.

Кейт на концерте "Вместе на Рождество"

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Все ждали появление принцессы Уэльской в Вестминстерском аббатстве на рождественском концерте. Кейт приехала в двубортном красном пальто Alexander McQueen, к которому прикрепила бархатный бант за 25 долларов от британского ритейлера Jigsaw. Под пальто у принцессы виднелась красная клетчатая юбка Emilia Wickstead, которую Кэтрин уже носила ранее, а обута она была в пару черных замшевых сапог на каблуках Ralph Lauren.

Напомним, ранее мы вспоминали, все выходы принцессы Кейт на публике в 2024 году.

Читайте также: