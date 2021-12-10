Бархатные костюмы, клатчи и галстуки-бабочки: топ-10 роскошных мужских образов 2021 года

Мужчины тоже тщательно продумывают свои образы для светских мероприятий.

На протяжении всего года звезды впечатляли нас своими образами на красных дорожках и различных светских мероприятиях, но если о женских нарядах все говорили без умолку, то о мужских аутфитах - меньше. Мы решили исправить эту несправедливость и вспомнить лучшие мужские наряды 2021 года, ведь они тоже были очень элегантны и роскошны.

1. Тимоти Шаламе

Во время показа фильма "Дюна" на Лондонском кинофестивале Тимоти появился в черном брючном костюме от Alexander McQueen, который украшали декоративные молнии. Наряд он сочетал с футболкой и ботинками. Завершили лук несколько украшений: лаконичные цепочки с кулонами, массивное кольцо на пальце и браслет.

Тимоти Шаламе / Associated Press

2. Принц Уильям

Внук королевы Елизаветы II – принц Уильям, который занимает второе место в линии наследования британского престола, демонстрировал нам в этом году не один стильный наряд. Но самым элегантным нам показался его выход в смокинге с бархатным пиджаком, который она надел на премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде.

Герцогиня Кейт и принц Уильям на премьере фильма о Джеймсе Бонде / Associated Press

3. Дэниел Крейг

И во время премьеры своего последнего фильма о Джеймсе Бонде в Лондоне на красной дорожке Дэниел появился в малиновом бархатном двубортном смокинге с белым платком в нагрудном кармане. Этот наряд по индивидуальному заказу для актера сшили в одном из самых модных ателье в Лондоне - Anderson & Sheppard.

Дэниел Крейг / Associated Press

4. Райан Рейнольдс

Яркие костюмы в этом году году были в тренде среди мужчин. Райан Рейнольдс, например, посетил премьерный показ комедийного фильма Netflix "Красное уведомление" в элегантном вельветовом костюме-тройке бордового цвета, который дополнил черной рубашкой, галстуком и замшевыми ботинками.

Райан Рейнольдс / Associated Press

5. Джаред Лето

Среди образов Джареда Лето сложно выделить один, но все же нам кажется, что самым ярким был его наряд во время премьеры картины Ридли Скотта "Дом Гуччи". Джаред надел бархатный костюм бирюзового цвета с приталенным пиджаком и брюками клеш со светло-серыми ботинками на каблуке и легкой шифоновой рубашкой с V-образным вырезом. Но изюминками этого вечернего аутфита стали бриллиантовое украшение на шее, белый маникюр и необычный клатч-сердце (Gucci Heart Bag), повторяющий анатомическое строение органа.

Джаред Лето / Associated Press

6. Адам Драйвер

Актер обычно очень сдержан в выборе нарядов и на мероприятиях появляется в костюмах классического кроя. Например, костюм, который Адам надел на премьерный показ фильма "Дом Гуччи", был примером элегантности.

Адам Драйвер / Getty Images

7. Гарри Стайлс

Певец не боится экспериментов со стилем, и особенно нам запомнился его наряд от Gucci на British Single Award. Гарри надел коричневый костюм в крупные квадраты, который сочетал с сумкой на бамбуковой ручке и кроссовками.

Гарри Стайлс / Getty Images

8. Ричард Мэдден

Британский актер, которого мы все прекрасно помним по ролям в фильмах "Вечные" и "Золушка", очаровал поклонниц на красной дорожке Римского кинофестиваля. Он надел total black look от бренда Giorgio Armani.

Ричард Мэдден / Getty Images

9. Эндрю Гарфилд

Очень необычно смотрелся бордовый костюм этого актера, ведь помимо оригинального кроя пиджака, на котором не было видимых пуговиц, Эндрю еще и дополнил наряд брошью, которую надел вместо галстука.

Эндрю Гарфилд / Getty Images

10. Джейк Джилленхол

В этом оригинальном образе Gucci звезда фильма "Горбатая гора" явно выделялся на мероприятии LACMA Art+Film Gala, ведь сочетал вельветовые брюки ярко-желтого цвета со светлой рубашкой и синим удлиненным пиджаком в стиле 80-х.

Джейк Джилленхол / Getty Images

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