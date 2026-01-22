- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 222
- Время на прочтение
- 3 мин
Байкова, Онопка и Костромичева: три самые известные украинские модели, покорившие мир моды
Они покорили модную индустрию и сделали потрясающую карьеру, украшали обложки Vogue и блистали на красных дорожках.
Алина Байкова
Алина родилась в городе Кропивницком в простой небогатой семье, а свою карьеру начала в 17 лет. За годы активной работы она успела поработать с самыми известными мировыми брендами класса люкс, а также активно появлялась на обложках престижных изданий.
Также Алина частая гостья на премьерах, светских мероприятиях и красных дорожках кинофестивалей.
Живет Байкова в Нью-Йорке, где продолжает работать в сфере модельного бизнеса — снимается для брендов и посещает мероприятия, также украинка запустила собственный проект — сайт одежды на котором можно найти ценные винтажные и редкие позиции.
После начала полномасштабного вторжения Байкова — одна из самых активных представителей мира шоу-бизнеса, которая активно и беспрестанно говорит о войне. Модель всегда приходит на публичные мероприятия с флагом Украины, например, во время Каннского кинофестиваля она, несмотря на запрет организаторов, пронесла маленький флаг спрятанный в декольте, а затем позировала с ним для фото.
Еще один смелый поступок модели снова состоялся во время Каннского кинофестиваля — она вышла на красную дорожку в бежевом тренче RDNT, под которым скрывалось желто-синее платье-футболка с надписью F*CK YOU PUTIN.
Снежана Онопка
Она родилась в Северодонецке и именно там начала свою карьеру, однако далее в начале двухтысячных переехала в Киев, а оттуда в Нью-Йорк. Снежана стала одной из самых успешных моделей Украины, ведь сотрудничала не только с известными брендами, но и неоднократно снималась для самых известных изданий, в частности неоднократно украшала обложку Vogue.
Модель работала с такими брендами как Marc by Marc Jacobs, Dolce & Gabbana, Karl Lagerfeld, а также Louis Vuitton, Saint Laurent и Christian Lacroix. Показ последнего был по-особенному знаковым, ведь Онопка закрывала шоу в свадебном платье.
Кроме модельной карьеры Снежана была активной гостьей на различных мероприятиях, принимала участие в проектах.
Активно освещалась в СМИ и личная жизнь модели, в частности история ее развода. После полномасштабного вторжения Онопка переехала в Латвию, а также объявила, что она снова счастлива и вышла замуж. Подробностей звезда не рассказывает, а также не делится личным.
Алла Костромичева
Алла родилась в Севастополе, где во время учебы начала участвовать в модельных кастингах. На втором курсе она подписала контракт с миланским модельным агентством Why Not и так началась ее карьера. После окончания университета она переехала в Нью-Йорк.
За первый сезон на новом месте Костромичева приняла участие в 55 показах, в том числе открывала шоу Yves Saint Laurent и Alexander McQueen. Это достижение стало абсолютным рекордом среди моделей на то время. Также легендарный британский дизайнер Александр Маккуин лично пригласил Костромичеву открыть свой показ, назвав ее своей музой.
Кроме дефиле Алла также снималась для различных брендов. Она неоднократно была названа одной из самых успешных украинских моделей.
Также в течение семи сезонов она была ведущей и судьей шоу «Супермодель по-украински».
Костромичева замужем за Джейсоном Капоне и имеет двоих детей. Семья живет за границей.