Байкова, Онопка и Костромичева: три самые известные украинские модели, покорившие мир моды

Алина Байкова, Снежана Онопка и Алла Костромичева / © Getty Images

Алина Байкова

Алина родилась в городе Кропивницком в простой небогатой семье, а свою карьеру начала в 17 лет. За годы активной работы она успела поработать с самыми известными мировыми брендами класса люкс, а также активно появлялась на обложках престижных изданий.

Алина Байкова, показ John Galliano’s весна-лето 2011 года / © Getty Images

Алина Байкова, показ Giorgio Armani осень-зима 2011 года / © Getty Images

Также Алина частая гостья на премьерах, светских мероприятиях и красных дорожках кинофестивалей.

Алина Байкова на 72-м Международном кинофестивале в Каннах, 2019 год / © Associated Press

Живет Байкова в Нью-Йорке, где продолжает работать в сфере модельного бизнеса — снимается для брендов и посещает мероприятия, также украинка запустила собственный проект — сайт одежды на котором можно найти ценные винтажные и редкие позиции.

Алина Байкова на 72-м Международном кинофестивале в Каннах, 2019 год / © Associated Press

Алина Байкова посетила ежегодный галаконцерт Фонда Новака Джоковича, 2013 год, Нью-Йорке / © Associated Press

После начала полномасштабного вторжения Байкова — одна из самых активных представителей мира шоу-бизнеса, которая активно и беспрестанно говорит о войне. Модель всегда приходит на публичные мероприятия с флагом Украины, например, во время Каннского кинофестиваля она, несмотря на запрет организаторов, пронесла маленький флаг спрятанный в декольте, а затем позировала с ним для фото.

Алина Байкова на 75-м Международном кинофестивале в Каннах, 2022 год / © Getty Images

Еще один смелый поступок модели снова состоялся во время Каннского кинофестиваля — она вышла на красную дорожку в бежевом тренче RDNT, под которым скрывалось желто-синее платье-футболка с надписью F*CK YOU PUTIN.

Алина Байкова на 76-м Международном кинофестивале в Каннах, 2023 год / © Associated Press

Снежана Онопка

Она родилась в Северодонецке и именно там начала свою карьеру, однако далее в начале двухтысячных переехала в Киев, а оттуда в Нью-Йорк. Снежана стала одной из самых успешных моделей Украины, ведь сотрудничала не только с известными брендами, но и неоднократно снималась для самых известных изданий, в частности неоднократно украшала обложку Vogue.

Снежана Онопка, показ Marc Jacobs во время Недели моды в Нью-Йорке, 2005 год / © Getty Images

Модель работала с такими брендами как Marc by Marc Jacobs, Dolce & Gabbana, Karl Lagerfeld, а также Louis Vuitton, Saint Laurent и Christian Lacroix. Показ последнего был по-особенному знаковым, ведь Онопка закрывала шоу в свадебном платье.

Снежана Онопка, показ Christian Lacroix весна-лето 2006 год / © Getty Images

Кроме модельной карьеры Снежана была активной гостьей на различных мероприятиях, принимала участие в проектах.

Снежана Онопка, показ Dolce & Gabbana на Неделе моды осень-зима, 2008 год / © Getty Images

Активно освещалась в СМИ и личная жизнь модели, в частности история ее развода. После полномасштабного вторжения Онопка переехала в Латвию, а также объявила, что она снова счастлива и вышла замуж. Подробностей звезда не рассказывает, а также не делится личным.

Снежана Онопка на подиуме во время показа Alexander McQueen, 2006 год / © Getty Images

Алла Костромичева

Алла родилась в Севастополе, где во время учебы начала участвовать в модельных кастингах. На втором курсе она подписала контракт с миланским модельным агентством Why Not и так началась ее карьера. После окончания университета она переехала в Нью-Йорк.

Алла Костромичева, показ Moises Nieto, 2013 год / © Associated Press

За первый сезон на новом месте Костромичева приняла участие в 55 показах, в том числе открывала шоу Yves Saint Laurent и Alexander McQueen. Это достижение стало абсолютным рекордом среди моделей на то время. Также легендарный британский дизайнер Александр Маккуин лично пригласил Костромичеву открыть свой показ, назвав ее своей музой.

Алла Костромичева, показ Miguel Palacio, 2013 год / © Associated Press

Кроме дефиле Алла также снималась для различных брендов. Она неоднократно была названа одной из самых успешных украинских моделей.

Алла Костромичева, показ Dolores Cortes, 2013 год / © Associated Press

Также в течение семи сезонов она была ведущей и судьей шоу «Супермодель по-украински».

Алла Костромичева, показ Christian Dior, 2010 год / © Getty Images

Костромичева замужем за Джейсоном Капоне и имеет двоих детей. Семья живет за границей.