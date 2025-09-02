Белая рубашка в гардеробе королевы Летиции: стильные образы на каждый день

Королева Летиция / © Getty Images

Белая рубашка и белые брюки

В июне 2024 года королева посещала студенческое общежитие Residencia de Estudiantes в Мадриде, где появилась в интересной белой рубашке с объемными рукавами с резинкой на талии и манжетах. Это была рубашка от испанского бренда Uterqüe (королева часто носит испанские бренды, в том числе и демократичные).

Тогда Летиция сочетала рубашку с прямыми белыми брюками и белыми кроссовками от Ohne Project стоимостью 159 евро.

Небесно-голубая в полоску и черные штаны

В сентябре того же года Летиция присутствовала на открытии профессиональных курсов 2024/2025 учебного года в средней школе имени доктора Хосе Сапатеро Домингеса в Кастро-Урдиалесе.

В тот день она приехала в школу в светлой небесно-голубой рубашке в тонкую белую полоску с интересным вырезом от коллаборации Victoriabeckham x Mango. Лук дополняли классические черные брюки-сигареты и кожаные босоножки на квадратных каблуках от любимого королевского бренда Boss.

Белая объемная рубашка и брюки-клеш

В таком образе Ее Величество принимала представителя Консультативного совета по проблемам мозга во дворце Сарсуэлла. На встречу Летиция прибыла тогда в белой рубашке со сборками, вышивкой, кружевными аппликациями и рукавами-бишоп от Massimo Dutti.

Верх получился объемным, его королева сочетала с широкими черными брюками в полоску и с высокой талией от Hugo Boss с тонким ремешком на талии и лаковыми туфлями на устойчивых каблуках.

Белая рубашка в сочетании со штанами цвета хаки

Белую рубашку Летиция выбирает и для гуманитарных поездок. В марте 2025 года она приехала в Республике Кабо-Верде в классической простой белой рубашке, которую надела с прямыми брюками цвета хаки и носила с красным жилетом.

Белая рубашка с «французской заправкой»

Именно такой прием заправки рубашки в брюки использовала королева во время недавней поездки в природный парк у озера Санабрия в Саморе, где прошли лесные пожары, охватившие прошедшим летом Испанию.

В этот день Летиция носила рубашку от Imiloa Co, тоже штаны цвета хаки и пояс от Boss, а обута была в замшевые ботинки Panama Jack.

Белая рубашка с брюками-карго

А в поездке в рамках этой же миссии в Медейрос, королева Летиция демонстрировала, как сочетает белую рубашку от Boss из поплина с брюками-карго от Stradivarius за 45 долларов. Грубые ботинки и пояс на талии — как неизменный элемент образа.

Расслабленный летний образ

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Белую рубашку объемного кроя королева Летиция носила с прямыми молочными джинсами во время отпуска в Пальма-де-Майорке. Королевский образ тогда дополняли сандалии сливочного цвета The Trenza и сумка через плечо с вышитым орнаментом Deco Etxe. Образ получился расслабленный, да и повод был подходящий — поход в ресторан на ужин с мужем королем Филиппом VI.

Напомним, ранее мы показывали как стилизирует белую рубашку в своем гардеробе Меган, герцогиня Сассекская.