Белая рубашка в гардеробе Меган Маркл: стильные образы для повседневной жизни и выходов в свет

В недавно вышедшем шоу Меган Маркл на Netflix, которое называется «С любовью, Меган» она часто появлялась в кадре именно в белой рубашке. Очевидно, что это один из базовых и любимых герцогиней элементов гардероба. Белая рубашка на пуговицах — это классика, которую легко сочетать со многими вещами.

Меган в белой рубашке на кухне

В сериале Netflix Меган появлялась не только в белой, но и в голубой рубашке, а также носила любимый деним. Мы обратили внимание, что практически каждый раз герцогиня пыталась сделать образ слегка небрежным, закатав рукава или заправив рубашку в джинсы или брюки. Также она часто оставляла рубашку не заправленной, особенно, если это был оверсайз фасон.

Меган Маркл на шоу «С любовью, Меган»

Деловые образы герцогини

На саммит TIME100 в Нью-Йорке Меган Маркл тоже приезжала в белой рубашке. Она надела в этот раз белую рубашку в сочетании с костюмом-двойкой от Ralph Lauren песочного цвета, сочетая лук с кожаным ремнем и туфлями-лодочками от Manolo Blahnik, а также часами принцессы Дианы от Cartier, золотыми серьгами и несколькими браслетами.

Также еще со времен, когда герцогиня жила в Лондоне, мы помним другой ее деловой образ. Тогда Меган заправила белую рубашку в черные классические брюки-сигареты со стрелками, и дополнила образ коричневым тонким поясом и замшевыми туфлями-лодочками такого же цвета на высоких каблуках. Отлично гармонировали в образе золотые браслеты на запястье герцогини.

Заправленная рубашка в джинсы

Это знаменитый «французский трюк» более известный, как «французская заправка», когда часть рубашки заправляют в джинсы или брюки, но только спереди, оставляя при этом спину и бока не заправленными.

Этот прием создает непринужденный, но стильный образ, акцентируя внимание на талии и придавая силуэту баланс. Меган демонстрировала такой образ еще в 2017 году, когда впервые появилась со своим тогдашним парнем принцем Гарри на Invictus Games. Тогда будущая герцогиня сочетала белую рубашку с голубыми узкими джинсами с дыркой на одном колене и балетками.

Оверсайз рубашка

В такой мы видели Меган на Уимблдонском теннисном турнире в Лондоне, еще когда она и принц Гарри жили в Британии. Сине-белую полосатую рубашку от Ralph Lauren с перламутровыми пуговицами герцогиня сочетала с белыми брюками-клеш тоже от Ralph Lauren и солнцезащитными очками Illesteva Leonard.

В руках у Меган была маленькая черная сумка и белая шляпа с широкими полями от Maison Michel. Свободный, объемный крой делает такую рубашку более легкой, поэтому к такой отлично подойдет что-то вроде обтягивающих брюк или шорты.

Белая рубашка в тандеме с поясом и юбкой плисе

Еще один выход герцогини Сассекской на Уимблдонском теннисном турнире. Меган надела белую рубашку, предварительно закатав рукава с белой плиссированной юбкой от Hugo Boss и черным поясом подчеркнула талию. Этот образ легко может быть как повседневным, так подойти и для выходов на публику.

Напомним, ранее мы показывали вам, как Меган вдохновляется свекровью и копирует стиль принцессы Дианы.