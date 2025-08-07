ТСН в социальных сетях

Белая рубашка в гардеробе Меган Маркл: стильные образы для повседневной жизни и выходов в свет

Простая белая рубашка — неизменный элемент практически каждого гардероба. На примере гардероба Меган, герцогини Сассекской мы покажем, как можно сочетать рубашку с другими вещами, чтобы выглядеть стильно в повседневной жизни.

Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

В недавно вышедшем шоу Меган Маркл на Netflix, которое называется «С любовью, Меган» она часто появлялась в кадре именно в белой рубашке. Очевидно, что это один из базовых и любимых герцогиней элементов гардероба. Белая рубашка на пуговицах — это классика, которую легко сочетать со многими вещами.

Меган в белой рубашке на кухне

В сериале Netflix Меган появлялась не только в белой, но и в голубой рубашке, а также носила любимый деним. Мы обратили внимание, что практически каждый раз герцогиня пыталась сделать образ слегка небрежным, закатав рукава или заправив рубашку в джинсы или брюки. Также она часто оставляла рубашку не заправленной, особенно, если это был оверсайз фасон.

Меган Маркл на шоу «С любовью, Меган»

Меган Маркл на шоу «С любовью, Меган»

Деловые образы герцогини

На саммит TIME100 в Нью-Йорке Меган Маркл тоже приезжала в белой рубашке. Она надела в этот раз белую рубашку в сочетании с костюмом-двойкой от Ralph Lauren песочного цвета, сочетая лук с кожаным ремнем и туфлями-лодочками от Manolo Blahnik, а также часами принцессы Дианы от Cartier, золотыми серьгами и несколькими браслетами.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Также еще со времен, когда герцогиня жила в Лондоне, мы помним другой ее деловой образ. Тогда Меган заправила белую рубашку в черные классические брюки-сигареты со стрелками, и дополнила образ коричневым тонким поясом и замшевыми туфлями-лодочками такого же цвета на высоких каблуках. Отлично гармонировали в образе золотые браслеты на запястье герцогини.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Заправленная рубашка в джинсы

Это знаменитый «французский трюк» более известный, как «французская заправка», когда часть рубашки заправляют в джинсы или брюки, но только спереди, оставляя при этом спину и бока не заправленными.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Этот прием создает непринужденный, но стильный образ, акцентируя внимание на талии и придавая силуэту баланс. Меган демонстрировала такой образ еще в 2017 году, когда впервые появилась со своим тогдашним парнем принцем Гарри на Invictus Games. Тогда будущая герцогиня сочетала белую рубашку с голубыми узкими джинсами с дыркой на одном колене и балетками.

Оверсайз рубашка

В такой мы видели Меган на Уимблдонском теннисном турнире в Лондоне, еще когда она и принц Гарри жили в Британии. Сине-белую полосатую рубашку от Ralph Lauren с перламутровыми пуговицами герцогиня сочетала с белыми брюками-клеш тоже от Ralph Lauren и солнцезащитными очками Illesteva Leonard.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

В руках у Меган была маленькая черная сумка и белая шляпа с широкими полями от Maison Michel. Свободный, объемный крой делает такую рубашку более легкой, поэтому к такой отлично подойдет что-то вроде обтягивающих брюк или шорты.

Белая рубашка в тандеме с поясом и юбкой плисе

Еще один выход герцогини Сассекской на Уимблдонском теннисном турнире. Меган надела белую рубашку, предварительно закатав рукава с белой плиссированной юбкой от Hugo Boss и черным поясом подчеркнула талию. Этот образ легко может быть как повседневным, так подойти и для выходов на публику.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам, как Меган вдохновляется свекровью и копирует стиль принцессы Дианы.

