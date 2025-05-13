Белла Хадид на Каннском кинофестивале: вспоминаем все роскошные образы модели

Белла Хадид / © Associated Press

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2024 год

Белла позирует фотографам по прибытии на премьеру фильма «Бьющиеся сердца». Модель носит наряд от Versace из коллекции весна-лето 2001, а также украшения от Chopard.

© Associated Press

Белла позирует фотографам перед премьерой фильма «Ученик. История Трампа». Модель носит прозрачное платье от Saint Laurent из коллекции осень-зима 2024, а также роскошініе украшения с бриллиантами от Chopard.

© Associated Press

2022 год

Белла на премьере фильма «Брокер» на 75-м международном кинофестивале. Модель носит винтажный наряд от Gucci из коллекции 1996 года.

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© Associated Press

Белла Хадид перед премьерой фильма «Невиновный». Модель удивила всеж платьем от Versace из коллекции 1987 года.

© Associated Press

2021 год

На премьеру фильма «Три семьи» Белла пришла в платье от Schiaparelli из коллекции осень-зима 2021, которое украшало ожерелье из позолоченной латуни. Также модель носила украшения с рубинами и бриллиантами.

© Associated Press

© Associated Press

Белла также посетила премьеру фильма «Аннет» в платье от Jean Paul Gaultier из коллекции весна-лето 2002.

© Associated Press

© Associated Press

2019 год

Белла на премьере фильма «Рокетмен» в длинном кутюрном платье от Dior весна-лето 2018 с рюшами.

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© Associated Press

Также она появилась в ярком красном платье от Roberto Cavalli из коллекции весна-лето 2005 на показе фильма «Боль и слава».

© Associated Press

2018 год

Девушка блистала перед фотографами в серебряном наряде от Elie Saab из коллекции осень-зима 2007, который дополнила клатчем Judith Leiber. В этом платье она пришла на премьеру фильма «Черный куклукскланивец».

© Associated Press

Затем Белла вышла на красную дорожку перед показом фильма «Пепельный — самый чистый белый» в атласном наряде от Dior из коллекции весна-лето 2018.

© Associated Press

2017 год

Белла позирует фотографам на церемонии открытия и показе фильма «Окча» в платье от Dior из коллекции весна-лето 2017.

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© Associated Press

Также она надела на показ фильма «Призраки Исмаэля» платье без бретелек от Alexandre Vauthier. Образ она тогда дополнила обувью Olgana Paris, а также колье от Bvlgari с бриллиантом и сапфиром.

© Associated Press

2016 год

Самым знаменитым выходом модели стало ее появление в красном платье от Alexandre Vauthier на премьере фильма «Неизвестная».

© Associated Press

На показ фильма «Светская жизнь» Белла надела платье Roberto Cavalli из коллекции осень-зима 2016, а также украшения от De Grisogono.

© Associated Press