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- Звезды и мода
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Белла Хадид на Каннском кинофестивале: вспоминаем все роскошные образы модели
Она — одна из самых известных и востребованных моделей, которая также ежегодно посещает кинофестиваль на Лазурном берегу Франции. Предлагаем посмотреть, какие платье выбирала девушка во время своих появлений.
2024 год
Белла позирует фотографам по прибытии на премьеру фильма «Бьющиеся сердца». Модель носит наряд от Versace из коллекции весна-лето 2001, а также украшения от Chopard.
Белла позирует фотографам перед премьерой фильма «Ученик. История Трампа». Модель носит прозрачное платье от Saint Laurent из коллекции осень-зима 2024, а также роскошініе украшения с бриллиантами от Chopard.
2022 год
Белла на премьере фильма «Брокер» на 75-м международном кинофестивале. Модель носит винтажный наряд от Gucci из коллекции 1996 года.
Белла Хадид перед премьерой фильма «Невиновный». Модель удивила всеж платьем от Versace из коллекции 1987 года.
2021 год
На премьеру фильма «Три семьи» Белла пришла в платье от Schiaparelli из коллекции осень-зима 2021, которое украшало ожерелье из позолоченной латуни. Также модель носила украшения с рубинами и бриллиантами.
Белла также посетила премьеру фильма «Аннет» в платье от Jean Paul Gaultier из коллекции весна-лето 2002.
2019 год
Белла на премьере фильма «Рокетмен» в длинном кутюрном платье от Dior весна-лето 2018 с рюшами.
Также она появилась в ярком красном платье от Roberto Cavalli из коллекции весна-лето 2005 на показе фильма «Боль и слава».
2018 год
Девушка блистала перед фотографами в серебряном наряде от Elie Saab из коллекции осень-зима 2007, который дополнила клатчем Judith Leiber. В этом платье она пришла на премьеру фильма «Черный куклукскланивец».
Затем Белла вышла на красную дорожку перед показом фильма «Пепельный — самый чистый белый» в атласном наряде от Dior из коллекции весна-лето 2018.
2017 год
Белла позирует фотографам на церемонии открытия и показе фильма «Окча» в платье от Dior из коллекции весна-лето 2017.
Также она надела на показ фильма «Призраки Исмаэля» платье без бретелек от Alexandre Vauthier. Образ она тогда дополнила обувью Olgana Paris, а также колье от Bvlgari с бриллиантом и сапфиром.
2016 год
Самым знаменитым выходом модели стало ее появление в красном платье от Alexandre Vauthier на премьере фильма «Неизвестная».
На показ фильма «Светская жизнь» Белла надела платье Roberto Cavalli из коллекции осень-зима 2016, а также украшения от De Grisogono.