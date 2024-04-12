Белое надевала только раз: вспоминаем все восемь свадебных платьев актрисы Элизабет Тейлор

Впервые под венец она пошла в 18 лет, а в последний раз - в 59.

Элизабет Тейлор была суперзвездой своего времени, но обсуждали ее не только из-за ролей, драгоценностей и нарядов, а из-за ее мужчин. Женщина на протяжении многих лет своей жизни искала любовь и, вероятно, поэтому была замужем восемь раз за семью мужчинами (она дважды выходила замуж за Ричарда Бертона).

Но несмотря на множество браков, под венец Тейлор шла в традиционном белом наряде только один раз.

Ниже мы собрали все свадебные платья Элизабет Тейлор, поскольку каждый раз она придумывала для себя красивые и действительно оригинальные образы.

Конрад (Никки) Хилтон-младший

6 мая 1950 года

Элизабет Тэйлор и Конрад Хилтон-младший, 1950 год / Фото: Associated Press

Тогда Элизабет было всего 18 лет и это был ее первый брак. Ее мужем стал симпатичный 23-летний Конрад "Ники" Хилтон-младший - наследник многомиллионного отельного бизнеса семьи Хилтон. На свою первую свадьбу молодая девушка надела классическое белое платье с пышной юбкой, длинными рукавами и фатой.

Платье было создано на заказ художником по костюмам Хелен Роуз, на его изготовление понадобилось три месяца и 15 швей. Оно было выполнено в лучших традициях свадебной моды 50-х годов.

Этот брак продлился совсем недолго потому что новоиспеченный муж-миллионер оказался алкоголиком и любителем азартных игр. Их брак был завершен через восемь месяцев.

Майкл Уайлдинг

21 февраля 1952 года

Элизабет Тейлор / Фото: Associated Press

Во второй раз актриса решила выйти замуж за британского актера Майкла Уайлдинга, а их праздник состоялся в Лондоне в ресторане Claridge's. Жених был старше невесты на 20 лет.

В этот раз Тейлор также обратилась за помощью к талантливой Хелен Роуз, но наряд предпочла более скромный и совершенно не свадебный - невеста надела костюм, который состоял из жакета и юбки. Жакет имел рукава три четверти, белый воротник и манжеты, а юбка была в классическом для того времени стиле - немного пышной. Дополнила невеста образ цветочными украшениями в волосах, а также жемчужным набором - серьгами и ожерельем.

В браке с Уайлдингом она пробыла до 1957 года. Но в этом браке у актрисы родилось двое сыновей - Майкл и Кристофер.

Майкл Тодд

2 февраля 1957 года

Элизабет Тейлор / Фото: Associated Press

В 24 года Тейлор выходит замуж в третий раз и уже за американца Майкла Тодда. Свадьба состоялась в Акапулько и для этой церемонии актриса выбирает пастельно-голубое платье из шелковой органзы с капюшоном. Однако у наряда был небольшой секрет - когда невеста снимала капюшон платье преображалось в наряд с открытыми плечами. Образ она тогда дополнила красивым свадебным букетом и драгоценностями.

В этом браке у пары родилась дочь Элизабет Френсис. Однако он не продлился долго - в 1958 году Тодд разбился на самолете.

Эдди Фишер

12 мая 1959 года

Элизабет Тейлор / Фото: Associated Press

В 1957 году певец, актер и шоумен Эдди Фишер со своей женой был на свадьбе Тейлор с Тоддом, а после смерти мужа номер три у него и Элизабет закрутился роман. Эти отношения вызвали большой публичный скандал, но в результате завершились браком.

Чтобы выйти замуж за Фишера Тейлор приняла иудаизм, их свадьба состоялась в храме Бет Шалом в Лас-Вегасе. Элизабет надела и на это венчание платье с капюшоном, но на этот раз ее наряд был темно-зеленого цвета, А-силуэта и с прозрачными рукавами. На запястье у невесты был роскошный браслет, подаренный ей Фишером вместо обручального кольца.

Брак пары также завершился разводом, поскольку Элизабет повстречала новую любовь.

Ричард Бертон

15 марта 1964 года

Элизабет Тейлор / Фото: Getty Images

Пара встретилась и влюбилась во время съемок в фильме "Клеопатра", их роман был бурным и скандальным. Венчание состоялось Монреале, а невеста появилась на церемонии в желтом шифоновом платье ампирного силуэта длиной до колен и с длинными рукавами. Наряд для нее создала художник по костюмам "Клеопатры" Ирен Шарафф.

Главным украшением образа стала прическа невесты, поскольку волосы она украсила флердоранжем - маленьким белым цветком, который издавна являлся традиционной частью свадебного убора невесты, например, венка или же свадебного букета.

Пара пробыла в браке до 1974 года.

Ричард Бертон (снова)

10 октября 1975 года

Элизабет Тейлор / Фото: Getty Images

После драматичного брака и развода пара опять сошлась. Они поженились во второй раз в Ботсване на природе. На эту свадьбу Элизабет опять надела нетрадиционное платье, поскольку это был длинный зеленый наряд с эффектом омбре от британского дизайнера Джины Фратини.

У наряда были длинные рукава и он был украшен крошечными перьями и бусинами в бохо эстетике. В 2011 году платье продали на аукционе за 62 500 долларов.

А вот что касается брака, то повторное венчание не сработало и они развелись спустя год.

Джон Уорнер

4 декабря 1976 года

On this day in 1976, Elizabeth Taylor wed former US Senator, John Warner at his farm in Virginia. The two remained married until 1982, and spoke highly of each other following the split. pic.twitter.com/5uwFXuZwxV — Elizabeth Taylor (@ElizabethTaylor) December 4, 2021

После многих лет отношений с актерами, Тейлор повстречала сенатора Джона Уорнера и их скромная свадьба состоялась в поместье жениха в Вирджинии. Фотографий с мероприятия практически нет, поскольку церемония была довольно скромной и тайной. Известно, что на Тейлор в тот день было пальто с меховой отделкой и шляпа-тюрбан. Какой наряд она надела под пальто неизвестно.

Тейлор и Уорнер расстались в декабре 1981 года и развелись 5 ноября 1982 года. После этого развода она успела повстречаться еще несколькими успешными мужчинами: актерами Энтони Гири, Джорджем Гамильтоном и даже была помолвлена ​​с мексиканским адвокатом Виктором Луной и нью-йоркским бизнесменом Деннисом Стейном.

Ларри Фортенски

6 октября 1991 года

Это была последняя свадьба Элизабет и самая роскошная. Поскольку в те годы она дружила с Майклом Джексоном, то церемония прошла на территории его роскошного поместья Неверленд. Ее последнее платье было больше всего похоже на свадебное, хотя и было нежно-желтого оттенка. Разработал для нее кружевной наряд бренд Valentino и якобы подарил. У платья были длинные рукава и многоярусная юбка.

Тейлор и Фортенски развелись 31 октября 1996 года, но остались друзьями на всю жизнь. Она объяснила расставание своими болезненными операциями на бедре и обсессивно-компульсивным расстройством, от которого страдал Фортенски.

Читайте также: