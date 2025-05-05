Палома Пикассо / © Associated Press

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Палома Пикассо — французский дизайнер ювелирных изделий и бизнесвумен, которая наиболее известна своим сотрудничеством с Tiffany & Co и своими фирменными духами, является также дочерью очень известных художников — Пабло Пикассо и Франсуазы Жило. Она также была музой модельера Ива Сен-Лорана и неоднократно называлась одной из самых стильных женщин в мире.

У Паломы была яркая и насыщенная жизнь, в которой присутствовало много искусства, роскоши и скандалов. Замужем при этом она была дважды. Впервые она связала себя узами брака в 1978 году с аргентинским драматургом Рафаэлем Лопесом-Санчесом.

© Associated Press

Свадьба пары состоялась 5 мая в Париже, а 29-летняя Палома в тот день носила не белое платье, а костюм с черной юбкой, красную блузу, белый жакет и экстравагантную шляпку с перьями.

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© Associated Press

Также можно заметить, что ее жакет украшал нагрудный платок в горошек.

© Getty Images

Они расстались в 1995, а в 1998 году развелись. При этом пара также судилась из-за денег — бывший муж хотел половину доли от бесценных произведений искусства, унаследованных ею от отца.

Во второй раз Палома Пикассо вышла замуж 30 апреля 1999 года в возрасте 49 лет. Ее мужем стал врач Эрик Тевеннета. Церемония прошла в Лондоне в Церкви Святой Этельдреды. Невеста опять надела белый жакет, а также шляпку и черную юбку, а ее блуза в этот разы была в горошек.

© Getty Images