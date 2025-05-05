- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 57
- Время на прочтение
- 1 мин
Белое платье не носила: как выглядела в день свадьбы дочь Пабло Пикассо — Палома
Оба ее брака были весной, но она ни разу не надела платье.
Палома Пикассо — французский дизайнер ювелирных изделий и бизнесвумен, которая наиболее известна своим сотрудничеством с Tiffany & Co и своими фирменными духами, является также дочерью очень известных художников — Пабло Пикассо и Франсуазы Жило. Она также была музой модельера Ива Сен-Лорана и неоднократно называлась одной из самых стильных женщин в мире.
У Паломы была яркая и насыщенная жизнь, в которой присутствовало много искусства, роскоши и скандалов. Замужем при этом она была дважды. Впервые она связала себя узами брака в 1978 году с аргентинским драматургом Рафаэлем Лопесом-Санчесом.
Свадьба пары состоялась 5 мая в Париже, а 29-летняя Палома в тот день носила не белое платье, а костюм с черной юбкой, красную блузу, белый жакет и экстравагантную шляпку с перьями.
Также можно заметить, что ее жакет украшал нагрудный платок в горошек.
Они расстались в 1995, а в 1998 году развелись. При этом пара также судилась из-за денег — бывший муж хотел половину доли от бесценных произведений искусства, унаследованных ею от отца.
Во второй раз Палома Пикассо вышла замуж 30 апреля 1999 года в возрасте 49 лет. Ее мужем стал врач Эрик Тевеннета. Церемония прошла в Лондоне в Церкви Святой Этельдреды. Невеста опять надела белый жакет, а также шляпку и черную юбку, а ее блуза в этот разы была в горошек.