Какой цвет был траурным до черного: неожиданный модный факт, который вас удивит

Сейчас белый цвет ассоциируется в первую очередь со свадебными нарядами, но ранее он использовался как цвет траура. Об этом свидетельствуют многие картины прошлого.

По словам историка Эми Бойингтон, на этом фото Мария Стюарт и она в трауре по Франциску II. Этот белый чепец, который она носит, был очень традиционным и отличительным для французского двора того времени, и если женщина носила его, то это было потому, что она овдовела.

Фото: instagram.com/history_with_amy

А здесь мы видим другую женщину, одетую в одежду вдовы, и она носит преимущественно белое, особенно этот белый чепец и эту вуаль. Это женщина, связанная с французским двором, и картина датируется 1530-ми годами.

Фото: instagram.com/history_with_amy

Мода на белые вдовьи траурные накидки была очевидна и в других частях Европы.

Фото: instagram.com/history_with_amy

Фото: instagram.com/history_with_amy

Фото: instagram.com/history_with_amy

Белый также использовался как цвет для умерших детей. Так, например, на этой картине, мы видим мать со всеми ее детьми, этот маленький ребенок, эрцгерцогиня Елизавета, одета в траур, потому что она умерла до того, как картина была завершена. Но мы можем видеть здесь также то, что ее мать, Анна Баварская, одета в черное. Поэтому черный также использовался как цвет траура одновременно на Западе в это время.

Фото: instagram.com/history_with_amy

Например, це знаменитая французская королева и регентша, вдовствующая Екатерина Медичи, и она в черном, на ней ее вдовья шапочка, но она выбрала черный цвет.

Фото: instagram.com/history_with_amy

Однако к концу 16-го века, переходящему в 17-й век, черный цвет побеждал как основной цвет траура, а белый используется как своего рода аксессуарный.

Фото: instagram.com/history_with_amy

Фото: instagram.com/history_with_amy

Итак, эта картина датируется 1701 годом и на ней изображена дочь Людовика XIV, и мы видим, что она носит преимущественно белое, но оживила образ некоторым количеством черного. У нее есть традиционная белая вуаль и белый чепец.

Фото: instagram.com/history_with_amy

Но затем на протяжении большей части 18-го века, в 19-м веке и в 20-м веке черный стал преобладающим цветом для траура на Западе.

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