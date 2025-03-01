Беременная и в бежевом платье: как выглядела известная модель Кристен Макменами в день свадьбы

Первая свадьба этой известной и эпатажной женщины была гламурной и роскошной, а вел ее к алтарю один из самых известных модельеров в мире.

Американская модель Кристен Макменами известная на весь мир своей необычной андрогинной внешностью. За свою многолетнюю карьеру, которая началась еще в 80-х годах, она сотрудничала с самыми известными мировыми брендами и дружила с легендарным Карлом Лагерфельдом, который возглавлял Модный дом Chanel.

В середине 90-х годов она начала встречаться с английским модным фотографом Майлзом Олдриджем (он брат модели Лили Олдридж), с которым познакомилась на фотосессии для журнала W, и в 1997 году решили поженится. К алтарю модель шла беременной их ребенком (была на пятом месяце), а вел ее в тот день друг Лагерфельд, который также создал ее красивое платье.

Кристен Макменами / Фото: Getty Images

На Кристен был наряд бежевого цвета, сшитый из нежного шифона. Платье выполнено на одно плечо, украшено драпировкой в зоне декольте и тканью под грудью, также у него был длинный шлейф. Образ невесты дополнили туфли с черным мысом - классическая модель Chanel, большой букет с цветами и удивительная шляпка, которую специально для нее создал Филипа Трейси.

Кристен Макменами / Фото: Getty Images

Подружкой невесты на свадьбе была подруга Кристен - супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл. Также среди гостей были Вивьен Вествуд с мужем и Маноло Бланик.

Вот только этот брак оказался не очень счастливым - спустя шестнадцать лет Кристен подала на развод из-за измены мужа. В том же году она начала встречаться с арт-дилером Айвором Бракой и в июне 2016 года они поженились.

Кристен Макменами и Айвор Брака / Фото: Getty Images

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