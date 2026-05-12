"Беременное" безумие 18 века: зачем женщины носили накладные животы под пышными платьями

По словам историка Эми Боингтон (@history_with_amy), это называли «накладкой на живот», которая на самом деле была полотняным мешочком, наполненным пухом или конским волосом.

Чтобы понять эту странную моду, нужно знать одержимость эпохи Регентства (это время, когда в Великобритании принц-регент правил государством из-за недееспособности своего отца Георга III) античным классическим миром. Мода отходила от кринолинов в стиле Марии-Антуанеттыи переходила к так называемому «имперскому силуэту».

Цель была выглядеть как живая мраморная статуя из Древней Греции. В классической скульптуре богинь часто изображали с легкой естественной выпуклостью живота и это считалось признаком здоровья, зрелости и грации, поэтому модницы того времени решили создать этот силуэт. Однако накладка на живот не должна была быть слишком большой, она должна была создавать легкое, деликатное выпячивание. Поэтому все, кто хотел быть модным в Лондоне, начали копировать этот тренд.

Но над такими женщинами начали насмехаться, многие считали это бессмысленным. В прессе распространялись насмешливые карикатуры и тому подобное, также проблема заключалась в том, что такой новый стиль вводил в заблуждение — люди больше не могли понять, действительно ли женщина беременна.

Общество начало думать, что многие женщины пытались скрыть беременности, которые они имели вне брака. И из-за всей этой общественной тревоги вокруг тренда неудивительно, что он просуществовал всего год.

